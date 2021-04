Minister edukacji: Uczniowie wrócą do szkół w kwietniu. A studenci powinni wrócić na sesję

W czwartek minister zdrowia ogłosił przedłużenie ogólnopolskiego lockdownu do 18 kwietnia, co oznacza zamknięcie do tego czasu żłobków, przedszkoli i szkół. Równocześnie Adam Niedzielski podkreślił, że otwarcie edukacji jest priorytetem i ma nadzieję, że jeszcze w kwietniu przedszkola i klasy 1-3 wrócą do nauczania.

Czarnek: Jestem absolutnie przekonany, że dokończymy rok szkolny w szkołach

O powrót dzieci do szkół na antenie Polskiego Radia 24 był pytany minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Dokończymy rok szkolny w szkołach. Jestem o tym przekonany absolutnie – ocenił. – Jestem przekonany, że w kwietniu wrócimy do nauki stacjonarnej i w szkołach i w przedszkolach – dodał.

Czarnek przekonywał, że w powrocie uczniów do szkół ogromną rolę będzie pełniło zaszczepienie nauczycieli.

– Zaszczepienie ponad 500 tys. nauczycieli obiecuje, że jeszcze w kwietniu uruchomimy nauczanie stacjonarne. To jest naprawdę realne – ocenił minister. – To, że mamy ponad 500 tys. zaszczepionych nauczycieli pozwala nam na myślenie również o decyzjach, które jeszcze w kwietniu chcielibyśmy podjąć, jeśli oczywiście pandemia koronawirusa i ta trzecia fala ustąpi – dodał.

Co z powrotem studentów na uczelnie?

Jednocześnie Czarnek uważa, że studenci powinni w miarę możliwości wrócić na uczelnię. Chociaż sam w rozmowie radiowej podkreślił, że tu sprawa jest inna niż z uczniami, bo część studentów z powodu zdalnych zajęć nie wynajęła mieszkań przy uczelniach i pozostała w swoich miejscowościach.

Mimo to minister ma przekonywać rektorów uczelni do wznawiania zajęć stacjonarnych. – Będę zachęcał do tego, żeby rektorzy wznawiali zajęcia stacjonarnie. – zapowiedział minister edukacji i nauki. – A już na pewno do tego, żeby sesja letnia odbywała się w trybie stacjonarnym – dodał.

