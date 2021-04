NA ŻYWO: Konferencja Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka

14:15 Zakończyła się konferencja Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka. 14:12 - Zdementuję tylko tę informację, jakoby jakieś miasta były uprzywilejowane - stwierdził premier na zakończenie. 14:10 Premier wskazał także, że wraz z młodszym wiekiem populacji, spada zainteresowanie zaszczepieniem się. 14:07 Czy rząd pochwala "handel pod chmurką"? - Cóż, mogę powiedzieć tyle, że jesteśmy w przełomowym punkcie szczepień - powiedział Morawiecki, nie odpowiadając wprost na pytanie dotyczące różnych metod radzenia sobie z obostrzeniami. 14:05 Co z niewykorzystanymi szczepionkami i przepisami dotyczącymi utylizacji? - Polska bardzo dobrze sobie radzi z tą kwestią. Im więcej będzie szczepionek, tym więcej może być jednak nieoczekiwanych sytuacji. W ciągu kilku najbliższych dni przedstawimy własny model zarządzania takimi sytuacjami - mówił Michał Dworczyk. 14:03 - Jeśli ktoś usłyszał o klocku i nie patrzy na całą budowlę, to traci z pola widzenia pełny obraz - powiedział enigmatycznie. - W planie dotyczącym mieszkalnictwa będziemy starali się wyciągnąć wnioski z błędów naszych i naszych poprzedników - dodał. 14:01 Padło również pytanie o Nowy Ład. - Wszystkie ujawnianie informacji na ten temat traktuję z przymrużeniem oka - powiedział Morawiecki, nie odnosząc się do przecieków. 13:59 - Przykładowo, Astra poinformowała, że zmniejszy zakres dostaw szczepionek - powiedział Dworczyk, uzasadniając uzależnienie programu od szybkości dostaw. 13:57 Jaki będzie zakres pilotażu szczepień? - Od kilku do kilkudziesięciu punktów - zapowiada Dworczyk. Jak mówi, wszystko zależy od tego, w jakim tempie Polska dostanie szczepionki. 13:55 Kolejne pytanie dotyczy otwarcia programu szczepień bez podziału na roczniki. - Mamy nadzieję, że w kwietniu, najpóźniej w maju, zakończymy rejestrację, a później szczepienia będą zupełnie powszechne - wskazał. - W końcu szczepionka będzie ogólnodostępna i wtedy już każdy, wedle uznania, będzie mógł przystąpić do akcji - dodał. 13:53 - W Warszawie działa 285 punktów szczepień, wykonały one ponad pół miliona szczepień. Mogłyby więcej, gdyby szczepionek było więcej - powiedział z kolei Dworczyk w odpowiedzi na pytanie o postęp szczepień w stolicy. - Dobrze, by władze Warszawy skupiały się na tym, by rozwijać już istniejące placówki - dodał, w kontekście zapewnień miasta, że może szczepić szybciej niż wynika to z rządowego kalendarza. 13:51 Dziennikarka pyta o to, na jakim etapie jest dyskusja na temat paszportów szczepionkowych. - Dyskutujemy o tym w UE. Dania ma zaawansowane plany w tym zakresie, my jednak chcemy postępować zgodnie z dostępnością szczepionek - powiedział premier. 13:49 Seria pytań od dziennikarzy. 13:47 - 15 kwietnia uruchomimy pilotaż punktów drive-thru, 20 kwietnia ruszą pierwsze punkty w powiatach, 23 kwietnia ratownicy i pielęgniarki wkroczą do akcji, na przełomie maja i czerwca szczepienia w zakładach pracy - zapowiada Dworczyk. 13:46 - Musimy być elastyczni. 12 kwietnia rozpoczniemy rejestrację rocznika '62. Później albo przyspieszymy, albo zwolnimy - to zależy, ilu chętnych i ile szczepionek do dyspozycji będzie - mówi. 13:45 Obecny w Skierniewicach szef KPRM mówi, że do końca kwietnia zaszczepione zostaną wszystkie osoby powyżej 60 roku życia. 13:44 Celem powołania punktów szczepień jest jak najszybsze zaszczepienie Polaków - zapowiada. 13:41 Premier zapowiada, że rząd przeznaczy dodatkowe środki, by jak najszybciej zaszczepić wszystkich chętnych. - W każdym powiecie będzie przynajmniej jeden punkt szczepień powszechnych - zapowiedział. 13:40 Rozpoczęła się konferencja. 13:37 Pierwszy mobilny punkt szczepień (drive-thru) ma zostać uruchomiony 15 kwietnia - wynika z ustaleń "Wprost".



Nieoficjalnie: Premier ogłosi ponad 400 punktów szczepień w samorządach. Za tydzień ruszy pierwszy punkt drive-thru 13:29 – Przez najbliższe tygodnie premier będzie jeździł po całej Polsce i pilnował tego, jak wygląda praca punktów szczepień, żeby wszystko przebiegło sprawnie – mówi nam polityk z otoczenia Mateusza Morawieckiego. 13:21 Opóźnia się moment konferencji. Przypomnijmy, że zgodnie z ustaleniami "Wprost", spotkanie z mediami dotyczyć ma powołania do życia kolejnych punktów szczepień. Chodzi o ponad 400 nowych jednostek. 13:15 Premier Morawiecki i szef KPRM Michał Dworczyk przebywają z wizytą w punkcie szczepień w Skierniewicach.

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń „Wprost”, premier ogłosi powstanie ponad 400 punktów szczepień w samorządach w ramach Narodowego Programu Szczepień. Na przełomie maja i czerwca mają wystartować szczepienia w zakładach pracy.

