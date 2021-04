W Rzeszowie używano do szczepień tych samych strzykawek? Mocny komentarz młodego lekarza

Dr Jakub Kosikowski, były przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL odniósł się na Twitterze do wątpliwości dotyczących szczepień w Rzeszowie, o których informowała Wirtualna Polska. Dyrektor Centrum Medycznego Medyk miał polecić pracownikom wielokrotne używanie tych samych strzykawek do szczepienia ludzi. Same igły miały być wymieniane.

„ Tutaj z bałaganu zabrakło O2, tam każą szczepić kilka osób jednorazówką, siam lekarka w radiu jest po 60h dyżuru bo dyrekcja ich zwalnia z BHP, sram 2 pielęgniarki i 1 lekarka na 40 chorych. Organizacyjny syf. Tak to wyglądało od lat, nie tylko w epidemii. Tylko teraz to wychodzi ” – napisał dr Kosikowski na Twitterze.

„ Teraz więcej osób to interesuje Teraz widać wyraźnie, że przez to po prostu giną ludzie. Po epidemii bez zmian wiele lepiej nie będzie. To będzie jedyny dobry moment na totalną reformę i „defeudalizacje” ochrony zdrowia. Samo dosypanie $ nic nie da ” – dodał.

W kolejnym poście lekarz doprecyzował stawiane przez siebie zarzuty. „ Widzę, że kilka osób mnie źle zrozumiało. Nie szczepiono latami 1 strzykawką. Ale latami różne kretyńskie pomysły w ochronie zdrowia nie wypływały poza. Ten wypłynął i bardzo dobrze. Wszystkie powinny. Patologie wypalać gorącym żelazem ” – tłumaczył

Kosikowski: Tysiące punktów szczepień codziennie robi to dobrze

Dr Kosikowski podkreślił jednak, żeby nie uogólniać sytuacji z Rzeszowa na inne punkty szczepień w Polsce.

„ Moja prośba do obserwujących dziennikarzy. Nie zróbcie z kazuistycznego skandalu Medyka newsa - wszyscy źle szczepią. Skala zarówno fake newsów jak i po prostu wątpliwości i tak już jest duża. Żebyśmy się przez nieuzasadniony strach przed szczepieniami nie bujali z COVID do 2023 ” – wezwał. „ Tysiące punktów szczepień w Polsce codziennie robi to dobrze, kompetentnie i bez zagrożenia dla pacjentów. To i przechorowania codziennie przybliża nas do odporności stadnej = końca epidemii ” – podkreślił

