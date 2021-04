Dworczyk odpowiada Trzaskowskiemu: Ważmy słowa, których używamy

Podczas konferencji prasowej Michał Dworczyk przekazał, że jeszcze dzisiaj ostanie opublikowane rozporządzenie Adama Niedzielskiego, dzięki któremu dostęp do szczepień i do kwalifikacji zostanie poszerzony. – Dziś do szczepienia mógł kwalifikować tylko lekarz, teraz 10 razy więcej zawodów będzie dopuszczonych do kwalifikacji – wyjaśnił.

Kto będzie mógł kwalifikować do szczepień?

– W pierwszej grupie, która będzie mogła kwalifikować do szczepienia są lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni. Druga grupa to diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci. Trzecia grupa, która będzie prowadziła kwalifikację pod nadzorem osób z pierwszej grupy, to studenci – tłumaczył Adam Niedzielski dodając, że to poszerzenie ma na celu danie możliwości, żeby nie zabrakło personelu po otworzeniu punktów szczepień.

Ile szczepionek jest utylizowanych?



Pełnomocnik rządu ds. szczepień podkreślił, że Polska ma jeden z najniższych wskaźników utylizacji szczepionek w całej Europie, mniej więcej jedna na tysiąc szczepionek jest utylizowana. – Jakieś szczepionki od czasu do czasu mogą się zmarnować, bo np. jest jakieś uszkodzenie mechaniczne lub, co zdarza się bardzo rzadko, pacjent się nie zjawi – wyjaśnił.

Kto może się teraz rejestrować na szczepienia?

Michał Dworczyk przypomniał również, że od poniedziałku 12 kwietnia od północy osoby urodzone w 1962 roku mogą rejestrować się na szczepienia. – Musimy być elastyczni, ale jeśli np. zacznie brakować terminów z powodu dużego zainteresowania to możemy na jeden lub dwa dni wstrzymać proces rejestracji, w drugą stronę również – możemy przyspieszać rejestracje. Im szczepień wykonywanych będzie więcej tym bardziej musimy być elastyczni – podkreślił pełnomocnik rządu ds. szczepień zapewniając, że rząd na bieżąco będzie informować o wszelkich zmianach w sprawie rejestracji na szczepienia.

Dworczyk dodał, że w sytuacji kiedy nie zjawia się pacjent można zaszczepić dowolnego innego pacjenta, który nie jest zapisany na termin, ale ma wystawione e-skierowanie. – Mamy ponad 10 milionów osób uprawnionych, żeby otrzymać szczepionkę, więc jest z kogo wybierać. Chcemy uniknąć nadużyć, które mogłyby się pojawić na tym etapie – dodał.

Dworczyk do Trzaskowskiego: Spróbujmy wznieść się ponad wszelkie podziały

W trakcie konferencji prasowej Michał Dworczyk odniósł się również do zarzutów prezydenta Warszawy. – Nie ma mowy o intencjonalnych złych działaniach wobec samorządów, chodzi o stworzenie racjonalnej sieci placówek. Ważmy słowa, których używamy, bo one potem tworzą atmosferę wokół programu szczepień, który przecież jest naszą wspólną sprawą. Spróbujmy wznieść się ponad wszelkie podziały i w sprawie szczepień współpracować – zaapelował.

