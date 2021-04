Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane resortu zdrowia

Potwierdzono zakażenia z województw:

śląskiego (3496)

mazowieckiego (3144)

wielkopolskiego (2567)

małopolskiego (1870)

dolnośląskiego (1822)

łódzkiego (1676)

pomorskiego (1244)

kujawsko-pomorskiego (1113)

podkarpackiego (749)

zachodniopomorskiego (701)

lubelskiego (661)

opolskiego (632)

lubuskiego (514)

świętokrzyskiego (475)

warmińsko-mazurskiego (409)

podlaskiego (349)

281 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – podaje resort.

Ile osób zmarło?

Zgodnie z najnowszymi danym, minionej doby odnotowano 245 zgonów. Z powodu COVID-19 zmarły 74 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 171 osób. Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 2 574 631 osób, z czego 58 421 osób zmarło.

Wcześniej Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o najnowszym bilansie dotyczącym hospitalizacji. Zgodnie z najnowszymi danymi, łóżka covidowe zajmuje 33 460 pacjentów (łączna liczba łóżek tego typu do dyspozycji pacjentów z COVID-19 to 45 664). Pod respiratorami przebywa z kolei 3 459 osób. Łączna liczba respiratorów to 4 445 sztuk.

twitter

Dzień wcześniej, w sobotę 10 kwietnia informowano o 24 856 nowych zakażeniach i 749 ofiarach. Najwięcej zakażeń wykryto wówczas na Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce.

Czytaj też:

Dr Sutkowski spodziewa się najgorszego. „W okolicach majówki możemy odnotowywać sporo zgonów”