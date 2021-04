Jak Polacy oceniają akcję szczepień przeciw COVID-19? Sondaż „Wprost” ujawnia duże rozbieżności

Od kiedy 27 grudnia 2020 roku pierwsza osoba w Polsce przyjęła szczepionkę przeciw COVID-19, liczba zaszczepionych codziennie rośnie. Ruszyła ogromna akcja logistyczna, której organizacji podjął się zespół z szefem KPRM Michałem Dworczykiem na czele. Według danych z 12 kwietnia, do tej pory co najmniej jedną dawkę przyjęły 7 635 264 osoby. Dwiema dawkami zaszczepiono już ponad 2,1 mln Polaków. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia wykonano milion szczepień. W poniedziałek ruszyła rejestracja rocznika 1962, a w kolejnych dniach na terminy szczepień będą mogły rejestrować się kolejne roczniki.

Akcja szczepień w Polsce. „Błąd systemu” i inne kontrowersje

Przez 4,5 miesiąca trwania akcji szczepień nie obyło się bez kontrowersji. Były zmiany decyzji o kolejności szczepień grup priorytetowych czy walka m.in. o wcześniejsze szczepionki dla rodziców wcześniaków. Zaczęły pojawiać się informacje o szczepieniach celebrytów poza kolejnością i seniorach, którzy musieli przemierzać setki kilometrów do punktu szczepień. Kumulacja problemów nastąpiła 1 kwietnia, kiedy to przez „błąd systemu”, jak tłumaczono, nieoczekiwanie terminy szczepień otrzymały osoby w wieku 40+, choć nie nadeszła ich pora na zapisy według harmonogramu prezentowanego dwa dni wcześniej przez rząd. Jak to wszystko wpłynęło na ocenę realizacji programu szczepień przez Polaków?

Jak Polacy oceniają akcję szczepień? Sondaż „Wprost”

Z sondażu United Surveys dla Wprost wynika, że program szczepień przebiega „zdecydowanie dobrze” zdaniem 9,6 proc. osób. „Raczej dobrze” wypowiada się o nim 40,5 proc. badanych, co daje łącznie 50,1 proc. ocen pozytywnych. Tych negatywnych jest zdecydowanie mniej – łącznie 37 proc. „Raczej źle” akcję szczepień ocenia 27,8 proc. ankietowanych, a „zdecydowanie źle” – 9,2 proc. 12,8 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Kto dobrze ocenia organizację programu szczepień?

Ze szczegółowych danych wynika, że ocena akcji szczepień zmienia się w zależności od kilku kryteriów. Lepiej o organizacji programu wypowiadają się zwolennicy obozu rządzącego (łącznie 87 proc. pozytywnych odpowiedzi) niż opozycji (41 proc.). Największy odsetek pozytywnych ocen występuje w rocznikach, które już ze szczepieniami miały do czynienia bądź wkrótce będą miały.

„Zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze” akcję ocenia odpowiednio 20 i 50 proc. osób w wieku 50-59 lat. Pozytywnie o organizacji szczepień wypowiada się 55 proc. osób w wieku 60-69 lat i 42 proc. osób w wieku 70+. Najgorsze oceny rząd zbiera w grupach wiekowych 18-29 i 30-39 proc., które jeszcze nie miały okazji się spotkać. W obu tych przedziałach brakuje ocen „zdecydowanie dobrze”, a odpowiedź „raczej dobrze” wskazało odpowiednio 37 i 39 proc. badanych.

Odbiór akcji szczepień nieco różni się w zależności od miejsca zamieszkania. Pozytywnie ocenia ją 56 proc. mieszkańców wsi i miast do 50 tys. mieszkańców. Najwięcej ocen „zdecydowanie dobrze” rząd zbiera wśród mieszkańców metropolii powyżej 500 tys. osób – 21 procent.

Badanie zostało przeprowadzone dla „Wprost” przez United Surveys w dniu 9.04.2021 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1000 osób.

