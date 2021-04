Johnson&Johnson opóźnia wejście szczepionki do Europy. Co z dostawą do Polski?

Johnson&Johnson już w poniedziałek 11 kwietnia rozpoczął dostawy swojej szczepionki do krajów Unii Europejskiej. Poinformowała o tym komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides. Pierwsi pacjenci mieli być zaszczepieni preparatem tej firmy jeszcze w tym tygodniu. Jednak dzień później amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie szczepień z użyciem produktu tej firmy z uwagi na wystąpienie sześciu przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób. W związku z tym Johnson&Johnson zdecydował się opóźnić wejście na europejski rynek.

Szczepionki wektorowe a skutki uboczne

Wcześniej podobne, choć również bardzo rzadkie przypadki zakrzepów zostały zaobserwowane przy innych szczepionkach tego samego typu, tj. AstraZeneca oraz Sputnika V. Są to tzw. szczepionki wektorowe, używające sztucznie tworzonych cząstek niegroźnych wirusów (adenowirusów), zawierających białko szczytowe SARS-CoV-2. Zdecydowana większość przypadków zakrzepów wystąpiła u kobiet poniżej 50 roku życia.

W odróżnieniu od trzech pozostałych zatwierdzonych w UE szczepionek przeciw COVID-19, opracowanych przez koncerny: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, w przypadku Johnson & Johnson do uzyskania odporności wystarcza jedna dawka. Preparat nie musi też być przechowywany w zamrażarce - można go trzymać do trzech miesięcy w zwykłej lodówce.

120 tys. dawek szczepionki dla Polski

Tymczasem prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski potwierdził PAP, że w środę 14 kwietnia do Polski trafi około 120 tys. dawek szczepionek Johnson & Johnson. Będzie to pierwsza dostawa szczepionek tego producenta do Polski. Zgodnie z kontraktem J&J ma dostarczyć do UE w II kwartale br. 55 mln dawek swojej szczepionki.

