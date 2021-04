NA ŻYWO: Konferencja Adama Niedzielskiego i Piotra Müllera. Będą zmiany dot. obostrzeń?

10:41 - Przedłużamy o dwa tygodnie restrykcje obowiązujące hotele i obiekty noclegowe - powiedział Adam Niedzielski. 10:40 - Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji o tydzień - powiedział Adam Niedzielski. Po chwili jednak minister zdrowia poinformował o wyjątkach.



- Już od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków - powiedział. Adam Niedzielski dodał, że podjęta została również decyzja o możliwości przywrócenia uprawiania sportu na wolnym powietrzu. 10:38 Minister zdrowia komentuje sytuację w szpitalach. Adam Niedzielski przekazał, na jakim poziomie jest obłożenie łóżek i respiratorów w polskich szpitalach.



twitter.com 10:37 - Apogeum fali trzeciej, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, mieliśmy w zeszłych tygodniach. Teraz ta fala przetacza się przez szpitale - powiedział Adam Niedzielski. 10:36 Adam Niedzielski poinformował, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 21 283 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirsem. Szef resortu zdrowia zwrócił również uwagę na liczbę przeprowadzanych testów. 10:34 Jesteśmy po szerokich konsultacjach z Radą Medyczną, wojewodami i na forum rządowym - powiedział Adam Niedzielski, rozpoczynając konferencję prasową o kształcie obostrzeń. 10:32 Rozpoczyna się konferencja. 10:29 Kancelaria Premiera opublikowała zdjęcie z posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.



twitter.com 10:27 O godz. 10:00 Ministerstwo Zdrowia przekazało nowe informacje na temat obłożenia łóżek covidowych i zajętych respiratorów.



Nowe dane o zajętych łóżkach i respiratorach. Spadła liczba hospitalizowanych 10:22 Co może zmienić się w obowiązujących obostrzeniach?



Rada Medyczna o „prawdopodobnym” otwarciu żłobków i przedszkoli. Co zdecyduje rząd? 10:15 twitter.com

Obostrzenia w Polsce. Co z przedszkolami i żłobkami?

W środę 14 kwietnia o godz. 10:00 rozpoczęło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Niewykluczone, że podczas spotkania zapadną decyzje dotyczące kolejnych kroków w walce z pandemią koronawirusa. Prof. Magdalena Marczyńska, przedstawicielka Rady Medycznej, zapowiadała dzień wcześniej, że możliwe jest otwarcie żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia.

– Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zakażenia w najmłodszej grupie stanowią ok. 1 procenta wszystkich zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Liczby zakażeń w tej grupie wzrastały równolegle do fali epidemii, a nie ją wyprzedzały, czy napędzały. Dlatego po dzisiejszym spotkaniu Rady Medycznej z rządem można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że żłobki i przedszkola zostaną od poniedziałku ponownie otwarte – powiedziała prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej.

Jednocześnie członkowie Rady Medycznej, która doradza premierowi, rekomendowali, aby wstrzymać się z decyzją o wznowieniu nauki stacjonarnej w klasach I-III szkoły podstawowej.

Czytaj też:

Pfizer reaguje na zamieszanie z Johnson&Johnson. Chodzi o „powikłania zakrzepowo-zatorowe”