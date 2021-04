AstraZeneca nie dla wszystkich? Adam Niedzielski mówi o „możliwości zapisania się na inną szczepionkę”

W środę 14 kwietnia odbyła się konferencja ministra zdrowia, na której Adam Niedzielski poinformował o kolejnych krokach w walce z epidemią koronawirusa. Szef resortu został zapytany, czy Ministerstwo Zdrowia „rozważa sytuację, w której lekarz będzie mógł decydować nie tylko o tym, czy pacjent kwalifikuje się do szczepienia, ale także którym preparatem powinien być zaszczepiony”.

Stanowisko Europejskiej Agencji Leków w tym zakresie cały czas podkreśla opłacalność, jeśli tak można powiedzieć, tą przewagę korzyści nad ryzykiem stosowania (preparatu firmy – red.) AstraZeneca. Dostosowaliśmy do tego ryzyka formularz kwalifikacyjny, w którym jest wyraźne wskazanie, że jeżeli mamy do czynienia z ryzykiem czy zakrzepicy, tzn. że takie epizody wcześniej się zdarzały, czy z chorobą związaną z małopłytkowością, to takie osoby muszą przejść jakby pogłębioną rozmowę – powiedział Adam Niedzielski.