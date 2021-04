Ministerstwo Zdrowia zorganizowało szczepienia dla swoich pracowników. Awaria systemu z 1 kwietnia nie była przypadkiem

W połowie marca pracownicy, należącego do Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia dostali informacje, że zbierane są zapisy na szczepienia przeciw Covid-19. Zapisać mógł się każdy niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Jedynym ograniczeniem był brak możliwości wyboru szczepionki. Pracownicy mogli zaszczepić się tylko preparatem AstraZeneca.

Centrum e-Zdrowia to jednostka Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialna z wprowadzanie i kontrolowanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Niektóre projekty zrealizowane przez Centrum e-Zdrowia to: e-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta.

Informacja o możliwości zapisu na szczepienia i same zapisy odbywały się telefonicznie. Do pracowników dzwonił ich przełożony, co potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach.

1 kwietnia o godzinie 13.10 pracownicy Centrum e-Zdrowia otrzymali maila z wiadomością, że osoby, które zgłosiły chęć zaszczepienia znajdą skierowanie na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Poniżej prezentujemy jej treść.