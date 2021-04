Koronawirus. Oto możliwy termin rejestracji na szczepienie dla roczników 1974-1990

Premier był pytany na konferencji prasowej, czy po 24 kwietnia, kiedy kończy się zaplanowana dotąd rejestracja na szczepienia przeciw koronawirusowi poszczególnych roczników rząd rozważa odblokowanie rejestracji dla wszystkich. – Na ten moment planujemy do 17 maja włączać do programu szczepień wraz z każdym dniem jeden rocznik – oświadczył szef rządu podkreślając, że jeden rocznik to jest około 400-500 tysięcy osób. – Jeżeli tempo dostaw dawek będzie przewyższało tempo osób zapisujących się na szczepienia, to będziemy mogli przyśpieszyć program zapisów na szczepienia – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

– Jeżeli nasze lepsze, bardziej optymistyczne założenia się potwierdzą, to być może przed zakładanym dzisiaj dniem 17 maja będziemy mogli uwolnić wszystkie pozostałe roczniki. Chciałbym zachować na ten moment jeszcze, dopóki dawek nie ma wystarczająco dużo, tę naszą metodologię, którą wypracowaliśmy z Radą Medyczną – dodał Mateusz Morawiecki.

Koronawirus. Wstępny harmonogram szczepień

Na podstawie deklaracji Mateusza Morawieckiego można oszacować, kiedy kolejne roczniki będą mogły rejestrować się na szczepienia. Podkreślamy, że są to informacje szacunkowe, nie oficjalne dane podane przez rząd. Ponadto, rejestracja dotyczy tych osób, które nie wypełniły wcześniej formularza deklaracji chęć zaszczepienia się – do nich powinien się zgłosić konsultant.

Obecnie rządowy kalendarz przewiduje, że 24 kwietnia rejestrować będzie mógł się rocznik 1973. Zapisy na szczepienia się są przyjmowane w niedzielę oraz w święta.

Jak może wyglądać harmonogram szczepień?

Rocznik 1979 – 4 maja

1980 – 5 maja

1981 – 6 maja

1982 – 7 maja

1983 – 8 maja

1984 – 10 maja

1985 – 11 maja

1986 – 12 maja

1987 – 13 maja

1988 – 14 maja

1989 – 15 maja

1990 – 17 maja

