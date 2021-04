Nowe dane o koronawirusie w Polsce. Mniej zakażeń, tragiczny bilans zgonów

Potwierdzone w sobotę 17 kwietnia przypadki koronawirusa dotyczą osób z województw:

śląskiego (2691),

mazowieckiego (1999),

wielkopolskiego (1575),

dolnośląskiego (1524),

małopolskiego (1323),

łódzkiego (1095),

pomorskiego (881),

kujawsko-pomorskiego (780),

lubelskiego (724),

zachodniopomorskiego (641),

podkarpackiego (552),

świętokrzyskiego (438),

warmińsko-mazurskiego (354),

opolskiego (351),

podlaskiego (349),

lubuskiego (325).

161 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Zmarło ponad 600 osób

Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 141 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 475 osób. Łączna liczba przypadków śmiertelnych w ciągu ostatniej doby to 616. Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce wzrosła do 2 675 874, a zgonów z powodu COVID-19 - do 61 825.

Koronawirus. Raport z 17 kwietnia

W raporcie o koronawirusie z 17 kwietnia Ministerstwo Zdrowia podaje, że w szpitalach przebywa 32 073 chorych na COVID-19, z czego 3 372 osoby wymagają pomocy respiratora. W porównaniu do poprzedniej doby zmalała zarówno liczba hospitalizacji, jak i zajętych respiratorów – odpowiednio o 708 i 53.

W kwarantannie przebywa obecnie 334 797 osób. Od początku pandemii w Polsce wyzdrowiało już 2 285 221 osób.

