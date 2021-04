Nieoficjalnie: Część restrykcji zostanie poluzowana. Co może się zmienić od 26 kwietnia?

Obecne restrykcje obowiązują do 25 kwietnia. Rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, że po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego w środę 21 kwietnia planowane jest przekazanie informacji na temat obostrzeń. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że rząd może podjąć decyzję o częściowym odmrożeniu gospodarki. Według portalu od 26 kwietnia działalność mogłyby wznowić salony fryzjerskie i kosmetyczne. Ponadto, ponownie otwarte zostałyby wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblarskie a uczniowie z klas I-III szkół podstawowych wróciliby do szkół w trybie hybrydowym. Powrócić mogłaby również możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu w grupach do 50 osób.

– W pierwszej kolejności będą przywracane usługi: fryzjerzy, branża beauty, drobne usługi. Potem handel wielkopowierzchniowy, sklepy budowlane i gdzieś w perspektywie pojawiają się hotele. Na końcu restauracje, kluby fitness. Wesela będą wracały stopniowo. To kwestia limitu osób. Zaczniemy od limitu około 25 osób. Myślę, że w takim ograniczonym zakresie może jeszcze w maju zostaną przywrócone wesela – tłumaczył w Radiu Zet minister zdrowia.

Poluzowanie restrykcji tylko w niektórych regionach kraju?

Na razie nie wiadomo, czy poluzowanie restrykcji dotyczyłoby całego kraju czy jedynie tych województw, w których sytuacha epidemiczna jest obecnie najlepsza, a więc m.in. Podlasia, Podkarpacia oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Zdecydowanie najgorsza sytuacja nadal jest na Śląsku oraz na Dolnum Śląsku.

Jednocześnie przedstawiciele rządu przypomnieli, że do 3 maja na pewno zamknięte pozostaną hotele oraz inne obiekty noclegowe.

