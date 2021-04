Rzecznik MZ o luzowaniu obostrzeń. Po chwili: Zaraz może mnie pani pytać, co będziemy zamykać

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie na antenie „Poranka Rozgłośni Katolickich Siódma9” był pytany o kolejne kroki ws. odmrażania obostrzeń.

– Szkoły i dzieci to rzecz najważniejsza. Jeśli mówimy o odmrażaniu czegokolwiek, to przede wszystkim szkoły i to te najmłodsze roczniki – mówił. – Jeżeli mamy mówić co ostatnie, to imprezy masowe – dodał pytany, czy latem można się spodziewać powrotu koncertów.

Prowadząca rozmowę pytała rzecznika Ministerstwa zdrowia, czy latem możemy liczyć za to na zjedzenie posiłku w restauracji.

– Myślę, że jeszcze na wiosnę zjemy w ogródku restauracyjnym – stwierdził Andrusiewicz. – Na wiosnę, czyli jak sytuacja będzie lepsza – odparł dopytywany o dokładną datę.

Andrusiewicz: Epidemia to potwór, który mutuje

Rzecznik Ministerstwa zdrowia był też pytany o to, czy jak ktoś ma zaplanowane wesele na lipiec, sierpień, to może liczyć na to, ze ono się odbędzie, a jeśli tak, to ilu będzie mógł zaprosić gości.

– Nikt odpowiedzialny nie powie dzisiaj, ile osób będzie na weselu za dwa miesiące. To jest niemożliwe – stwierdził Andrusiewicz.

Rzecznik Ministerstwa zdrowia stwierdził, że wszystko może zmienić ewentualne pojawienie się kolejnych mutacji koronawirusa.

– Za trzy tygodnie może mnie pani pytać, co będziemy zamykać – stwierdził, podkreślając jednak, ze na razie w Polsce mówimy przede wszystkim o wariancie brytyjskim. – Epidemia to taki potwór, który mutuje. Nie pozwala nam planować w dłuższej perspektywie, bo te plany będą się zmieniać – dodał.

