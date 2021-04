NA ŻYWO: Co z luzowaniem obostrzeń? Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

16:03 Najważniejsze zmiany, jakie ogłosił minister zdrowia:

1. Od 26 kwietnia wraca nauka hybrydowa w klasach I-III szkoły podstawowej we wszystkich województwach oprócz: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego.

2. Od 26 kwietnia wracają usługi kosmetyczne i fryzjerskie. W tym przypadku również poluzowanie restrykcji nie dotyczy pięciu wymienionych wyżej województw.



W przyszłym tygodniu minister poinformuje o kolejnych luzowaniach obostrzeń. Jak zapowiedział, najszybciej zmian mogą się spodziewać branża sportowa i szeroko pojęta kultura (muzea, kina, itd.). 16:02 Zakończyła się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. 15:59 Rozważają Państwo ograniczenia na granicach podczas majówki? - Patroli na granicach będzie zdecydowanie więcej. Także kontroli w hotelach i pensjonatach - powiedział minister. 15:58 Czy jest rekomendacja dotycząca szczepień dla kobiet w ciąży? - To zagadnienie jest analizowane przez Radę Medyczną przy premierze - wskazał Niedzielski. 15:57 Minister został zapytany o rekomendację przed wyborami w Rzeszowie. - Toczy się dyskusja, nie podjęto jeszcze decyzji - powiedział. 15:55 Czy ministerstwo jest świadome, że istnieją płatne szczepienia poza kolejką? - Jeśli ktokolwiek pobiera za to opłatę, to podwójnie płacimy za tę samą czynność i to jest praktyka nielegalna. Te sygnały do nas dochodzą, wówczas odbywa się kontrola NFZ - wskazał Niedzielski. 15:53 Czy luzowanie restrykcji nie wypłynie negatywnie na sytuację pandemiczną? - Na powietrzu transmisja koronawirusa jest mniejsza niż w w zamkniętych pomieszczeniach. Dziś zniesienie maseczek na powietrzu jest ryzykiem nieakceptowalnym - powiedział. 15:52 - Z mojego punktu widzenia współpraca wygląda dobrze. Jedyną barierą w tempie szczepień wciąż są dostawy preparatu - odpowiedział. 15:51 Czy jest Pan zadowolony z tempa szczepień? - zapytano ministra. 15:49 Otwarcie ogródków restauracyjnych? - Sport na otwartych przestrzeniach będzie jednym z priorytetów. Także miejsca kultury będą jednymi z pierwszych luzowań w przyszłym tygodniu - wskazał. 15:48 Padło pytanie, czy do obiegu dostały się podrobione szczepionki. Informacje na ten temat pojawiały się niedawno. - Nie mamy takiej informacji, GIF kontroluje sytuację - podano. 15:46 - W Polsce dominuje mutacja brytyjska, jest także nigeryjska i południowoafrykańska - dodał. 15:45 Jak rząd zapobiega czwartej fali pandemii? - To ryzyko jest definiowane głównie przez nowe mutacje, które nie są objęte działaniem szczepionki. Będziemy chcieli utrzymać strukturę szpitali tymczasowych, by się na to przygotować. Cały czas także zaopatrzamy w leki i tlen, by tego nie zabrakło, a także ciągłe badanie, z jakimi mutacjami koronawirusa mamy do czynienia - wskazał. 15:44 Co z maseczkami na zewnątrz? - Głównym kryterium będzie liczba zakażeń. W przyszłą środę odniesiemy się do tego zagadnienia - powiedział minister. 15:43 Minister został zapytany, dlaczego wciąż nie zdecydowano, co z organizacją komunii i wesel, a także dlaczego dzieci nie wracają do szkół, a jedynie wprowadzono naukę hybrydową.



- Bazujemy na modelach, które zwracają nam uwagę na to, że przywracanie nauki stacjonarnej jest zagrożeniem dla czwartej fali. Dlatego zaczynamy od bezpieczniejszej formy edukacji - powiedział Niedzielski. 15:42 Zaczęły się pytania od dziennikarzy. 15:41 - W przyszłym tygodniu przedstawimy bardziej szczegółowy plan dla pozostałych branż - zapowiedział minister. - Ten plan będzie zakładał powrót funkcjonowania m.in. branż gastronomicznych, czy hotelowych, a także organizacji komunii i wesel w maju - mówi. 15:40 26 kwietnia wracają też usługi fryzjerskie i kosmetyczne - z wyjątkiem pięciu wymienionych wcześniej województw. 15:39 W pozostałych województwach wraca edukacja hybrydowa dla klas I-III szkół podstawowych. Zmiany wchodzą od najbliższego poniedziałku. 15:38 Będzie regionalizacja obostrzeń. W woj. śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim utrzymane będą dotychczasowe obostrzenia. 15:37 Minister wskazuje, jak wygląda obłożenie łóżek covidowych i respiratorów w poszczególnych regionach. - Te parametry były dla nas podstawą do podjęcia decyzji - mówi. 15:36 Jak dodaje, w wielu innych województwach sytuacja jest dużo lepsza. Tu na prowadzenie wybija się Podlasie. 15:35 Adam Niedzielski wskazuje, że różnie wygląda sytuacja w regionach. - W woj. śląskim wskaźnik dziennej liczby zakażeń waha się w granicach 50, dalej jest Dolny Śląsk, Wielkopolska, woj. łódzkie i opolskie - wymienia. 15:34 - To pozytywne informacje, ale wciąż trzeba patrzeć całościowo - dodał. 15:33 - Mamy wciąż wiele zgonów, ale i te liczby maleją - mówi minister. 15:32 - Apogeum w kwestii liczby nowych zakażeń mamy za sobą i także apogeum liczby hospitalizacji mamy prawdopodobnie za sobą. Jednak trzeba powiedzieć, że poziom zakażeń i hospitalizacji utrzymują się na wysokim poziomie - dodaje. 15:31 - Poprawiła się sytuacja w szpitalnictwie - mówi. 15:30 Rozpoczęła się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. 15:26 Tuż przed planowaną konferencją ministra zdrowia, swoją konferencję zorganizował także minister edukacji Przemysław Czarnek. - W 2021 r. egzamin maturalny i ósmoklasisty odbędą się w zaplanowanych terminach - ogłosił. 15:20 Zgodnie z zapowiedziami, konferencja ministra rozpocznie się o 15:30.

Środowe posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ma dać odpowiedź, jak będą wyglądały dalsze działania w kwestii zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Czy rząd zdecyduje się na poluzowanie obostrzeń? Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wprowadzenie regionalizacji obostrzeń.

Wirtualna Polska poinformowała, że regionalizacja restrykcji ma zależeć nie tylko od liczby zakażeń w regionie, czy zajętych łóżek covidowych, ale także od liczby osób zaszczepionych w danym województwie.

Obowiązujące do 25 kwietnia obostrzenia obejmują zamknięcie większości sektorów – od gastronomii, przez salony fryzjerskie i kosmetyczne, aż po galerie handlowe. W szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach wyższych kontynuowana jest nauka zdalna. Od 19 kwietnia do żłobków i przedszkoli chodzą z kolei najmłodsze dzieci.

Jak informowano na poprzedniej konferencji prasowej, do 3 maja zamknięte będą hotele. Ma to prawdopodobnie zapobiec masowym wyjazdom Polaków na popularną każdego roku majówkę.

