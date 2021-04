Będzie możliwość organizacji wesel i komunii? Minister zdrowia o planach rządu

W środę 21 kwietnia Adam Niedzielski ogłosił, że w części regionów obostrzenia wprowadzone ze względu na pandemię koronawirusa zostaną poluzowane. Od 26 kwietnia uczniowie z klas I-III wrócą do szkół w trybie hybrydowym, a ponadto wznowiona zostanie działalność salonów fryzjerskich i kosmetycznych w 11 województwach. Co najmniej do 26 kwietnia dotychczasowe obostrzenia zostaną utrzymane w województwach: śląskim, dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim i opolskim.

twitter

Kiedy decyzje ws. wesel i komunii?

Jednocześnie minister zdrowia zaznaczył, że te zmiany są bardzo ostrożnym krokiem, ponieważ liczba chorych na COVID-19 w szpitalach i pod respiratorami nadal jest bardzo duża. Pytany o odmrażanie kolejnych branż Adam Niedzielski przekazał, że w przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony bardziej szczegółowy plan. – Przewidujemy, że sytuacja w poszczególnych województwach, ale też oczywiście w skali całego kraju będzie się poprawiała i dlatego przedstawimy taki plan postępowania na cały maj. Będzie on zakładał przywracanie funkcjonowania m.in. branży gastronomicznej i hotelarskiej czy innych branż, które były do tej pory objęte obostrzeniami – tłumaczył.

Szef resortu zdrowia dodał, że rząd odniesie się również do kwestii organizacji komunii, wesel czy innych uroczystości rodzinnych. Z zapowiedzi Adama Niedzielskiego wynika, że na początku pojawi się możliwość organizowania imprez, w których będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 25 osób. – Elementem bardzo poważnym, który musimy brać pod uwagę jest to, jak będzie wyglądało dalsze tempo spadku przede wszystkim liczby zakażeń. Chcemy jeszcze przez ten tydzień przyjrzeć się jak będzie wyglądała dynamika spadku obłożenia bazy szpitalnej i liczba zgonów – dodał.

Czytaj też:

Niedzielski ogłosił poluzowanie restrykcji. Co się zmieni od 26 kwietnia?