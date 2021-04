Dziennikarz TVN chwali Horbana: Trafnie przewiduje pan liczbę zakażeń. To co będzie w maju?

Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. walki z pandemią był gościem „Rozmowy Piaseckiego” na antenie TVN24.

Na początku rozmowy prowadzący przypomniał, że ponad dwa miesiące temu Horban trafnie przewidział, że szczyt III fali to będzie 30 tys. zakażeń. – Wtedy mało kto miał odwagę to powiedzieć. To skoro Pan trafnie przewiduje na dwa miesiące na przód, to co będzie w maju? – pytał Konrad Piasecki.

– Nie było to trudne akurat – odparł Horban. – Prosty przelicznik mówiący o tym, że pojawi się nowy wariant wirusa, tzw. brytyjski, który jest 60, 70, 80 proc. bardziej zakaźny, to mówi, że będziemy mieli prawie dwa razy tyle zakażeń co poprzednio, czyli 60, 70 proc. więcej – tłumaczył profesor.

Ekspert zapowiedział też, ile jego zdaniem będzie za miesiąc.

– W maju będzie dobrze, będzie spadała liczba zakażeń, będzie spadała zdecydowanie liczba chorych w szpitalu, będzie spadała liczba zgonów – mówił. – Myślę, że będzie około 2-3 tysięcy zakażeń dziennie pod koniec maja – stwierdził.

Zdaniem eksperta będzie to wynikało m.in. z pogody t.j. częstszego wietrzenia pomieszczeń, dłuższej aktywności poza zamkniętymi pomieszczeniami, dłuższego nasłonecznienia powierzchni, a co za tym idzie szybszego niszczenia wirusa pod wpływem promieni słonecznych oraz z większej liczby zaszczepionych osób i osób, które już przechorowały.

Otwarcie szkół, handlu, restauracji? Horban: Myślę, że to wszystko się podzieje w maju

W związku ze spadającą liczbą zakażeń i wczorajszymi zapowiedziami rządu dotyczącymi przedstawienia za tydzień planu znoszenia obostrzeń. Horban był pytany o to kiedy można spodziewać się dalszego odmrożenia gospodarki, a więc otwarcia szkół, handlu, restauracji, hoteli.

– Myślę, że to wszystko się podzieje w maju – odpowiedział ekspert. – Z ostrożności procesowej powiedzmy: piętnastego – odparł dopytywany, w której części tego miesiąca.

Ekspert Rady Medycznej przy premierze przyznał też, że prawdopodobnie wrócimy do regionalizacji obostrzeń.

– Na początku trzeba będzie zacząć otwierać aktywności w tych województwach, gdzie jest mniej zakażeń. Wszyscy zawsze dopominali się o coś, co nazywa się regionalizacją. Najwyższa pora zgodzić się z nimi – przyznał. – Powiedzmy, że też koło końca maja powinniśmy zacząć rezygnować z maseczek na świeżym powietrzu. Można wrócić pamięcią do tego, co się działo rok temu. Będzie mniej więcej podobny przebieg – dodał.

