Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane o liczbie zakażonych i zmarłych

Jak wynika z najnowszego raportu MZ, minionej doby wykryto 8 895 nowych zakażeń koronawirusem. Przypadki zakażeń pochodzą z województw:

śląskiego (1531)

wielkopolskiego (1094)

mazowieckiego (1087)

dolnośląskiego (859)

małopolskiego (771)

łódzkiego (670)

zachodniopomorskiego (447)

kujawsko-pomorskiego (411)

lubelskiego (379)

pomorskiego (349)

świętokrzyskiego (214)

opolskiego (213)

podkarpackiego (209)

warmińsko-mazurskiego (209)

lubuskiego (203)

podlaskiego (148).

Ile osób zmarło?

101 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID-19 zmarło z kolei 636 osób – 179 osób wyłącznie z powodu COVID-19, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 457 osób. Łączna liczba zakażeń od początku pandemii to 2 776 927 osób, z czego 66 533 osoby to ofiary śmiertelne.

Resort zdrowia poinformował w komunikacie, że minionej doby pacjenci z COVID-19 zajmowali 25 591 łóżek. Pod respiratorami przebywa z kolei 2 945 osób.

Jak informowano dzień wcześniej – we wtorek 27 kwietnia – dane mówiły o 5 709 zakażeniach i 460 zgonach z powodu COVID-19. W szpitalach zmniejszała się także liczba chorych na COVID-19. We wtorek informowano, że hospitalizowanych było 26,9 tys. pacjentów, czyli ponad 5 tys. mniej niż tydzień temu. 3 tys. pacjentów korzystało z respiratorów, to też mniej niż przed tygodniem.

