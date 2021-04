Akcja „Zaszczep się w majówkę”. Kto, gdzie i na jakich zasadach?

Akcja „Zaszczep się w majówkę” ma na celu przyspieszenie procesu szczepień w naszym kraju. W każdym z 16 województw stanie specjalny kontener lub namiot do szczepień powszechnych. W dniach od 1 do 3 maja każda osoba, która posiada aktywne e-skierowanie będzie mogła pojawić się w takim punkcie (bez wcześniejszego umawiania się) i poddać się szczepieniu.

Kto może się zaszczepić?

Jeśli masz 30 lub więcej lat i w pierwszym kwartale tego roku wypełniłeś formularz szczepionkowy, w systemie widnieje twoje e-skierowanie. Pozostałe osoby mają wystawione takie skierowanie na podstawie harmonogramu szczepień. Od 29 kwietnia automatyczne e-skierowanie posiadają roczniki 1980 i starsze. 30 kwietnia dołączą do nich roczniki 1981-1983, 1 maja 1984-1985, a 3 maja 1986-1987.

„Jeżeli Twój rocznik znajduje się w harmonogramie, to znaczy, że automatycznie otrzymałeś e-skierowanie. Możesz wybrać się na szczepienie bez koniecznej rezerwacji terminu. Logując się Profilem Zaufanym na stronie www.pacjent.gov.pl, możesz sprawdzić aktywność e-skierowania' – czytamy w komunikacie rządu.

Gdzie można się zaszczepić?

W każdym z województw pojawi się stacjonarny kontener lub namiot do szczepień powszechnych:

Dolnośląskie – plac przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1

Kujawsko-pomorskie – plac przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, Aleja Solidarności 1-3

Lubelskie – Plac Zamkowy w Lublinie

Lubuskie – Park Górczyński w Gorzowie Wielkopolskim

Łódzkie – Park im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (potocznie Park na Zdrowiu), Al. Unii, Srebrzyńska, Krakowska, Krzemieniecka, Konstantynowska

Mazowieckie – przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5

Małopolskie – Rynek Główny w Krakowie

Opolskie – przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim w Opolu, ul. Piastowska 14

Podkarpackie – parking przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, Grunwaldzka 15

Podlaskie – plac przed Pałacem Branickich w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1

Pomorskie – Skwer Kościuszki w Gdyni

Śląskie – Park Śląski w Chorzowie, aleja Różana 2

Świętokrzyskie – teren przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, ul. Al. IX Wieków Kielc 3

Warmińsko-Mazurskie – przed Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9

Wielkopolskie – teren przy jeziorze Malta, dojazd od ulicy Krańcowej

Zachodniopomorskie – przed Szpitalem Wojskowym z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 9-11

Co po majówce?

W trakcie majówki będzie również trwała akcja informacyjna na temat szczepień. Jak informuje rząd, już od 4 maja ruszają dalsze zapisy na szczepienia. Do 9 maja wszystkie osoby powyżej 18. roku życia będą miały wystawione automatyczne e-skierowanie.

„Jeśli nie zgłosiłeś się w dniu, kiedy startowała rejestracja dla twojej grupy wiekowej – nic straconego! Będziesz mógł to zrobić później, w dowolnym terminie” – przypomina rząd. By zapisać się na szczepienie należy zadzwonić na infolinię 989 (infolinia działa od godz. 6:00) lub wysłać SMS o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333, który automatycznie przekieruje do zapisu, albo dokonać e-rejestracji na stronie głównej pacjent.gov.pl, czy też skontaktować się z punktem szczepień.

