Wirus SARS-CoV-2 w wodzie pitnej? GIS wydał komunikat

„Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest bezpieczna zarówno do spożycia, jak i celów gospodarczych w kontekście potencjalnego skażenia wirusem SARS-CoV-2” – podaje Główny Inspektor Sanitarny. W dalszej części komunikatu podkreślono, że nie zostało dotychczas wykazane, aby SARS-CoV-2 szerzył się poprzez wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Wirus SARS-CoV-2 w wodzie pitnej? Stanowisko GIS

„Woda z ujęć podziemnych (woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności w Polsce, w 73% pochodzi z ujęć podziemnych) jest zwykle wolna od skażenia mikrobiologicznego, a woda z ujęć powierzchniowych i mieszanych jest obligatoryjnie poddawana uzdatnianiu i dezynfekcji” – podano.

„Konwencjonalne metody uzdatniania wody wykorzystujące filtrację i dezynfekcję, skutecznie usuwają lub dezaktywują cząstki wirusa. SARS-CoV-2 cechuje się znaczną podatnością na działanie dezynfekcyjne chloru (podchlorynu sodu) – substancji najczęściej używanej do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia” – czytamy dalej. Główny Inspektor Sanitarny wyraźnie podkreślił również, że „woda do spożycia produkowana z ujęć wód powierzchniowych jest poddawana procesom uzdatniania i dezynfekcji, w związku z czym jest wolna od wirusa SARS-CoV-2”.

SARS-CoV-2 w ściekach? KE zleciła badanie

Jednocześnie GIS zaznaczył, iż badanie wirusa SARS-CoV-2 w ściekach zostało zalecone przez Komisję Europejską. „Celem powyższego zalecenia Komisji Europejskiej jest wsparcie państw członkowskich w tworzeniu systemów nadzorowania ścieków w całej Unii jako uzupełniającego narzędzia gromadzenia danych i zarządzania w związku z pandemią COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem pojawiania się i rozpowszechniania wariantów SARS-CoV-2. Nadzór nad ściekami wg Komisji Europejskiej może być wykorzystywany do celów zapobiegawczych lub do wczesnego ostrzegania, gdyż wykrycie wirusa w ściekach należy traktować jako sygnał możliwej (ponownej) fali pandemii” – podano.

Na zakończenie GIS, powołując się na informacje Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, przekazał, że „SARS-CoV-2 jest niestabilny w środowisku wodnym i w ściekach”.

„Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 29 lipca 2020 r. nie ma dotychczas potwierdzenia obecności aktywnego wirusa SARS-CoV-2 w nieoczyszczonych czy oczyszczonych ściekach” – podkreślono.

