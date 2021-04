– Dzisiaj na spotkaniu z osobami reprezentującymi środowiska zrzeszające osoby niepełnosprawne, opiekunów osób niepełnosprawnych, przedstawiliśmy cztery rozwiązania, które od 10 maja będziemy chcieli wprowadzać w życie – powiedział Michał Dworczyk. – Po pierwsze: chcemy, żeby dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności od 10 maja w punktach szczepień powszechnych (...), chcemy, żeby te osoby w tego rodzaju punktach miały pierwszeństwo szczepienia – kontynuował pełnomocnik rządu ds. szczepień.

– Taka osoba wraz z opiekunem bądź opiekunami nie będzie musiała umawiać się za pośrednictwem infolinii, czy elektronicznego formularza na termin. Po prostu będzie mogła przyjechać do takiego punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się w recepcji, od razu będzie przyjmowała szczepienie – zarówno osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jak i opiekun bądź opiekunowie tej osoby – przekazał Michał Dworczyk.

Szczepienia osób niepełnosprawnych. Dworczyk o szczegółach

– Po drugie: od 10 maja rozpoczniemy szczepienie w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych, tzn. w warsztatach terapii zajęciowej, w zakładach aktywności zawodowej, w środowiskowych domach samopomocy, w centrach integracji społecznej czy klubach integracji społecznej – powiedział Michał Dworczyk.

Szef KPRM dodał, że te wszystkie podmioty będą mogły zamawiać szczepienia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz wszystkich pracowników takich jednostek, zwracając się do punktu prowadzącego szczepienia lub mobilnych jednostek szczepień.

Mobilne jednostki szczepień

Kolejne rozwiązanie, o którym mówił Michał Dworczyk na konferencji prasowej to zaangażowanie mobilnych jednostek szczepień. – Tak nazwaliśmy indywidualnych ratowników medycznych, czy pielęgniarki, położne, którzy indywidualnie będą wykonywać szczepienia. Zgłaszają się takie osoby za pomocą formularza na stronie RCB, muszą mieć podpisaną umowę, porozumienie, z którymś z punktów szczepień – wyjaśniał.

– Z tego punktu pobierają określoną liczbę szczepionek i szczepią tych pacjentów, z którymi umówią się na szczepienie. Sami ustalają termin i miejsce – przekazał polityk. Michał Dworczyk dodał, że mobilne jednostki szczepień będą szczepiły wyłącznie preparatami jednodawkowymi Johnson&Johnson.

Listy osób niezaszczepionych

– Ostatnia, czwarta sprawa, którą będziemy realizować w pierwszej dekadzie maja i później – z CEZ-u zostaną dostarczone do każdego PEOZET-u listy osób jeszcze niezaszczepionych, ze szczególnym wskazaniem na osoby niepełnosprawne, z prośbą, żeby to PEOZET-y wykazywały aktywność w przekonywaniu swoich pacjentów do tego, żeby się zaszczepić – powiedział Michał Dworczyk, podsumowując ustalenia.



