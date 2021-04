Wielka akcja szczepień w majówkę. Wiemy, ile dawek trafi do każdego z punktów

Do każdego z 16 punktów szczepień, które zostaną rozmieszczone w całym kraju, trafi po 2,5 tys. dawek szczepionki firmy Johnson&Johnson – informuje nas KPRM. Łącznie od 1 do 3 maja punkty będą miały do dyspozycji 40 tys. dawek.