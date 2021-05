Szczepienia przeciw COVID-19 będą obowiązkowe? Dworczyk zabrał głos

Kilka dni temu na antenie TVN24 główny doradca premiera prof. Andrzej Horban nie wykluczył wprowadzenia w Polsce obowiązku szczepienia przeciw COVID-19. – Jeżeli inne metody zawiodą, to oczywiście tak. To w zasadzie nie jest takie proste przełożenie obowiązkowe-nieobowiązkowe. Obowiązkowo oznacza to, że koszty szczepień pokrywa państwo i uruchamia takie, czy nie inne środki nacisku, jeśli obywatel się nie zaszczepi – mówił prof. Horban dodając, że temat obowiązkowych szczepień przeciw Covid-19 jeszcze nie pojawił się na posiedzeniach Rady Medycznej.



W rozmowie z Radiem Zet Michał Dworczk podkreślił, że „Polacy chętnie się szczepią przeciw COVID-19, o czym świadczy m.in. ogromne zainteresowanie akcją majówkową i rośnie – przynajmniej deklaratywna – liczba osób zainteresowanych”. – Na razie nie słyszałem dyskusji, żeby szczepienia miały być obowiązkowe – powiedział szef KPRM.

Będą przywileje dla zaszczepionych?

Pytany o to, czy rząd planuje jakieś zachęty dla tych, którzy nie chcą się szczepić Michał Dworczyk stwierdził, że najlepszą zachętą jest to, że dzięki szczepieniu mamy bardzo dużą szansę uniknąć zachorowania na COVID-19 albo przejść chorobę łagodnie. – W tej chwili istnieją pewne konsekwencje dla zaszczepionych. W tej chwili takie osoby nie muszą być objęte kwarantanną. W tej chwili nie ma konkretnej propozycji stworzenia katalogu dodatkowych zachęt – dodał.

Ile osób zaszczepiono w Polsce?

Od pojawienia się koronawirusa w Polsce łączna liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 wynosi 11 944 959.

Co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 zaszczepiono 8 973 754 osób, a liczba zaszczepionych dwiema dawkami to 2 971 205 osób. Liczba wszystkich szczepień wykonanych w Polsce od początku pandemii przypadających na każde 100 mieszkańców wynosi 31,14.

