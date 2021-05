Niedzielski: Zmiana zasad po przekroczeniu granicy. Dotyczy trzech krajów

Adam Niedzielski poinformował, że w związku z wykryciem w Polsce przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa zmienią się zasady po przekroczeniu granicy Polski z trzech krajów. Każda osoba, która przyjedzie do naszego kraju z Indii, Brazylii lub Republiki Południowej Afryki, trafi obowiązkowo na kwarantannę. Nie będzie możliwości zwolnienia z niej poprzez wykonanie testu na koronawirusa w ciągu 48 godzin. – Dopiero po 7 dniach te osoby będą mogły wykonać test, by zostać zwolnione z kwarantanny – doprecyzował minister zdrowia. Dotyczy to także osób, które podróżują z tych trzech krajów z przesiadką w jednym z krajów europejskich.

Koronawirus. Mutacja indyjska w Polsce

Adam Niedzielski przekazał podczas konferencji prasowej, że trzecia fala znacząco maleje, jednak cały czas musimy pamiętać, że jest ryzyko w postaci nowych wariantów. Z informacji ministra zdrowia wynika, że w naszym kraju odnotowano co najmniej 16 przypadków zakażenia wariantem indyjskim.

Chodzi o dwie osoby z rodziny polskiego dyplomaty, który został ewakuowany z Indii. – Niestety, nie jest to jedyny przypadek mutacji indyjskiej w Polsce. Mamy kolejne dwa ogniska w domach zakonnych związane z mutacją indyjską. Jedno w okolicach Warszawy, a drugie w Katowicach. Mamy przebadanych 14 próbek z tych dwóch ognisk, te 14 próbek potwierdza, że to mutacja indyjska – poinformował minister zdrowia. Łącznie można więc mówić o co najmniej 16 potwierdzonych przypadkach.

– Oba ogniska powstały przy stosowaniu procedur przekraczania granicy, które wymagają albo pójścia na kwarantannę, albo wykonania w ciągu 48 godzin testu, który przy wyniku negatywnym zwalnia z kwarantanny. Osoba, która podróżowała z Indii, miała ten test w ciągu 48 godzin po przyjeździe i dał on wynik negatywny – dodał Adam Niedzielski.

