Polska chce odkupić szczepionki od Danii. Morawiecki: Coś więcej niż wzajemne korzystna transakcja

W związku z rzadkimi przypadkami zakrzepów (i mimo pozytywnej opinii Europejskiej Agencji Leków) Dania zdecydowała się zrezygnować ze szczepienia swoich obywateli szczepionkami przeciw COVID-19 AstraZeneca oraz Johnson&Johnson. Z ustaleń Polsat News wynika, że Mateusz Morawiecki złożył konkretną ofertę premier Danii, w której zaproponował odkupienie przez Polskę niewykorzystanych szczepionek.

Morawiecki o partnerstwie Polski i Danii

4 maja szef rządu wysłał list do premier Mette Frederiksen, w którym podkreślił, że „gdyby Dania zdecydowała się na odsprzedaż części swoich zapasów, Polska jest gotowa odkupić te szczepionki”. „Dla Polski i Polaków byłoby to coś więcej niż wzajemne korzystna transakcja. Oznaczałoby to gest solidarności wzmacniającej nasze partnerstwo” – stwierdził Morawiecki dodając, że „jesteśmy w kluczowym momencie walki z pandemią, a Dania i Polska od lat współpracują na szczeblu politycznym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym”.

Premier wyraził nadzieję, że „jego propozycja spotka się z zainteresowaniem władz Danii i już wkrótce wspólne wysiłki pozwolą przezwyciężyć pandemię i jej skutki, a z tego trudnego czasu wyjdziemy wszyscy silniejsi i lepiej przygotowani na wyzwania przyszłości”.

Rzecznik rządu: Szukamy innych możliwości, aby przyspieszyć proces szczepień

W rozmowie z Polsat News rzecznik rządu zaznaczył, że Polska od samego początku podejmuje działania na poziomie Unii Europejskiej dotyczące zwiększenia dostaw szczepionek. – Jednocześnie szukamy innych możliwości, aby ten proces mógł być przyspieszony – podkreślił Piotr Mueller.

– Polska chce odkupić szczepionki na COVID od rządu Danii – poinformował w rozmowie z Wirtualną Polską Michał Dworczyk, szef KRPM i pełnomocnik rządu ds. szczepień.

