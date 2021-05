UE nie złożyła nowego zamówienia na AstraZenekę. Co to oznacza dla Polski?

Szef Kancelarii Prezesa rady Ministrów i jednocześnie pełnomocnik ds. programu szczepień był w poniedziałek pytany o to, dlaczego Unia Europejska nie złożyła kolejnego zamówienia na szczepionki przeciw COVID-19 od firmy AstraZeneca i czy wpłynie to na harmonogram szczepień w Polsce. – To nie wpłynie na harmonogram szczepień ponieważ umowy, które do tej pory były zawarte, są realizowane – zapowiedział Dworczyk.

Wyjaśnił, że przesłanką decyzji była „nierzetelność firmy”. – AstraZeneca jest dostawcą, z którym jest najwięcej problemów związanych z wielkością i utrzymaniem terminów dostaw – dodał.

UE nie złożyła nowego zamówienia na AstraZenekę

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton poinformował w niedzielę, że UE nie złożyła nowego zamówienia na szczepionkę przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca. Obecny kontrakt na dostawę szczepionek tej firmy wygasa w czerwcu.

– Nie odnowiliśmy zamówienia po czerwcu. Obserwujemy sytuację. Zobaczymy, co będzie się działo. AstraZeneca to bardzo interesująca szczepionka. Została opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest bardzo dobra. Jej przewagą jest prostsza logistyka i niższa temperatura przechowywania – wyjaśniał Breton. Komisarz nie wykluczył kolejnych zamówień w przyszłości i podkreślił, że na razie UE może liczyć na innych dostawców.

