„Fakt” o powikłaniach po COVID-19 u Kwaśniewskiego. „Zmagał się z mgłą mózgową”

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski i jego żona Jolanta zmagali się z zakażeniem koronawirusem podczas swojego kilkumiesięcznego pobytu u rodziny w Szwajcarii. „Fakt” zapytał Kwaśniewskiego o powikłania po przechorowaniu COVID-19. Jak się okazuje, jest ich całkiem sporo.

Kwaśniewski zdradził tabloidowi, że odczuwa skutki choroby do dziś. We znaki daje mu się głównie fizyczne osłabienie. – Skutkiem przebytej choroby była także mgła mózgowa. Na szczęście uporałem się z nią szybciej niż z powrotem do fizycznej formy sprzed choroby – mówi.

Powikłania także u Jolanty Kwaśniewskiej

Jak dodał były prezydent, mgła mózgowa objawiała się problemami z pamięcią. – Czasami doskonale wiedziałem, że kogoś znam, albo gdzieś byłem, a nie mogłem przypomnieć sobie nazwiska czy miejsca. Wiedziałem, że posiadam informację na jakiś temat, a nie mogłem sobie przypomnieć – opowiada Aleksander Kwaśniewski. – Moja żona z kolei w efekcie zachorowała na zapalenie nerek i ciągle ma problemy z alergią – dodał.

Tzw. mgła mózgowa to jedno z powikłań po zakażeniu koronawirusem, które może się utrzymywać nawet przez kilka miesięcy po przebyciu choroby. Osoba, u której pojawia się wspomniany objaw często jest zdezorientowana, ma problemy z pamięcią i komunikacją, a także trudno jej się skupić na wykonywanych czynnościach.

