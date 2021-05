Do Polski dotrze mniej szczepionki Johnson & Johnson. Trzeba przesuwać terminy szczepień

– Do Polski właśnie dotarła zapowiadana wcześniej dostawa preparatów Covid-19 Vaccine Moderna. To około 250 tys. Dawki wyjechały już do hurtowni i punktów szczepień z naszego magazynu – powiedział PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Równocześnie zaznaczył, że poniedziałkowa partia szczepionek Comirnaty (firmy Pfizer/BioNTech) planowana na ok. 1,2 mln dawek i będzie dystrybuowana do punktów szczepień we wtorek. Punkty o takim opóźnieniu zostały poinformowane już w zeszłym tygodniu.

– W związku z olbrzymim zapotrzebowaniem na szczepionki, które od razu są dostarczane do punktów szczepień, nie będzie również w tym tygodniu dostawy w poniedziałek. Punkty zostały o tym poinformowane we wtorek w ubiegłym tygodniu i miały czas na przepisanie pacjentów na inne dni – przypomniał.

Mniej szczepionek Johnson & Johnson

Prezes RARS równocześnie zaznaczył, że mniejsza też będzie dostawa COVID-19 Vaccine Janssen (firm Johnson & Johnson). Początkowo miało to być ponad 370 tys., a przyjedzie do Polski we wtorek 136 tys.

– Szczepionek COVID-19 Vaccine Janssen przyjedzie 240 tys. mniej niż zapowiadano. Według producenta przyczyną jest oczekiwanie na decyzje EMA w sprawie dopuszczenie do obrotu na rynku unijnym preparatów pochodzących z amerykańskiej linii produkcyjnej – wyjaśnił prezes RARS.

Jednocześnie podkreślił, że producent zadeklarował również uzupełnienia dostaw do końca maja, ale dla szczepień w tym tygodniu oznacza to duże zamieszanie.

– Agencja informowała punkty o tym problemie od środy. Powinny przełożyć cześć pacjentów zapisanych na szczepienie na kolejne tygodnie – powiedział.

Jakie dostawy w rpzysżłym tygodniu?

Ostatecznie wyliczył, że w przyszłym tygodniu planowane są kolejno dostawy szczepionek: w poniedziałek Comirnaty (producent Pfizer/BioNTech) - 1,2 mln; we wtorek COVID-19 Vaccine Janssen (producent Janssen-Cilag International NV) - 136 tys.; w środę Vaxzevrii (producent AstraZeneca) - 165 tys.; a w piątek lub sobotę Covid-19 Vaccine Moderna (producent Moderna Biotech Spain, S.L.) - ok. 250 tys.

Od 9 maja e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 ma wystawione każda osoba, która ukończyła 18 lat. Może zapisywać się na nie m.in. telefonicznie, wysyłając SMS, poprzez system e-Rejestracji, Internetowe Konto Pacjenta lub w punkcie szczepień.

Tylko szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia szczepienia. Dla wszystkich przyjmujących drugą dawkę, od najbliższego poniedziałku odstęp między dawkami zostaje skrócony do 35 dni, czyli 5 tygodni. Wcześniej dla Comirnaty i Covid-19 Vaccine Moderna wynosił on 42 dni, a dla Vaxzevrii - 84 dni.(PAP)

autorka: Klaudia Torchała

Czytaj też:

Rozporządzenie ws. szczepienia 16- i 17-latków. Jak zapisać nastolatka?