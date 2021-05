Od dziś można skrócić termin drugiej dawki szczepienia. Rusza rejestracja dla 16- i 17-latków

Szefa KPRM pytano w Polsat News, jak wygląda kwestia przyśpieszenia szczepień drugą dawką w kontekście informacji z części punktów szczepiennych, że w tej chwili takie przyspieszenie nie jest możliwe, bo dopiero 18 czerwca będzie kolejna duża dostawa szczepionek. – Od 17 maja każdy, kto będzie szczepił się AstrąZeneką czy inną szczepionką będzie miał umawiany termin za pięć tygodni, czyli 35 dni; natomiast te osoby, które wcześniej się zaszczepiły i miały wyznaczony dłuższy termin na drugą dawkę, mogą próbować się przerejestrować, czyli skrócić sobie ten czas oczekiwania – powiedział Michał Dworczyk.

Dodał, że „to, czy uda się to zrobić, zależy od danego punktu szczepień, bo w większości punktów szczepień takiej możliwości nie ma ze względu na to, że nie ma tam tak dużej liczby szczepionek”. – Natomiast w niektórych punktach takie możliwości są i jeśli ktoś jest zdeterminowany, to musi sam zweryfikować to w swoim punkcie szczepienia – zaznaczył pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Koronawirus. Co ze szczepieniem ozdrowieńców?

Polityk podkreślił, że przyspieszenie w szczepieniu zauważą też ozdrowieńcy, którzy musieli dotąd czekać 90 dni od daty pozytywnego testu na COVID-19 do zarejestrowania się, a teraz muszą czekać tylko 30 dni od tej daty. Zaznaczył, że to jest grupa kilkuset tysięcy osób, które będą dzięki temu bezpieczniejsze, podobnie jak ich najbliżsi. Podkreślił, że wcześniej brak szczepionek był "tak dojmujący", że wówczas zgodnie z wytycznymi Rady Medycznej zdecydowano się na wydłużenie im terminu szczepienia.

Rejestracja na szczepienia dla 16- i 17-latków

W poniedziałek 17 maja ruszy rejestracja na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób w wieku 16-17 lat. Ministerstwo Zdrowia udostępniło na Twitterze oraz stronach rządowych kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. E-skierowanie na szczepienie otrzymują osoby niepełnoletnie, które ukończą 16 lat w 2021 roku i starsze. Jak zapowiedział resort zdrowia e-skierowania są wystawiane po fakcie ukończenia 16 lat, w odstępach tygodniowych.

twitter

Od 17 maja na szczepienia nastolatka można będzie zarejestrować przez:

bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989

kontaktując się z wybranym punktem szczepień - Znajdź punkt szczepień

wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie

poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl. Należy wybrać szybką ścieżkę e-rejestracji, wpisać numer PESEL i nazwisko dziecka, podać numer telefonu, na który będzie się odbierać potwierdzenia i wybrać termin szczepienia

Czytaj też:

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie w Polsce. Zmarło 55 osób