Wałbrzych pierwszym miastem w Polsce wprowadzającym bonusy dla zaszczepionych

– Staramy się zrobić wszystko, aby uzyskać poziom zaszczepienia mieszkańców miasta gwarantujący odporność populacyjną – powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, zapowiadając nowe miejskie bonusy. Nowe regulacje mają wejść w życie już od wtorku (18 maja). To, zdaniem władz miasta, dodatkowo zachęci mieszkańców do szczepień.

Co gwarantują szczepionkowe bonusy?

Wspomniane bonusy to m.in. 50-procentowe zniżki do miejskich instytucji kultury i do kompleksu sportowo-rekreacyjnego Aqua-Zdrój. Skorzystać z nich mogą mieszkańcy Wałbrzycha, którzy przyjęli przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Zniżki obowiązują w Zamku Książ, Starej Kopalni, Muzeum Porcelany, Teatrze Lalki i Aktora i w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury.

Innym elementem systemu, który ma zachęcić do szczepień, będą nagrody rzeczowe. Prezydent Wałbrzycha poinformował również, że pracownicy miejskich instytucji kultury i urzędnicy mający kontakt z mieszkańcami i turystami będą w pełni zaszczepieni. – Osoby przychodzące do instytucji będą miały pewność, że są obsługiwane przez osoby, które nie będą źródłem zakażeń – powiedział Szełemej. Prezes Zamku Książ Anna Żabska podkreśliła, że w kierowanej przez nią instytucji szczepionkę przeciwko COVID-19 przyjęło 70 proc. pracowników.

Prezydent Wałbrzycha chce obowiązku szczepień

To kolejne przedsięwzięcie zachęcające mieszkańców do szczepień. Pod koniec kwietnia z inicjatywy prezydenta Wałbrzycha miejscy radni przyjęli uchwałę o obowiązkowym szczepieniu przeciwko COVID-19 wszystkich mieszkańców powyżej 18 lat i osób pracujących w mieście. Rada miasta zaapelowała też do ministra zdrowia o wpisanie COVID-19 na listę chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień. Uchwałę muszą jeszcze zaakceptować służby wojewody dolnośląskiego.

