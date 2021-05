O. Tadeusz Rydzyk chwali osoby, które nie boją się koronawirusa

Na nagraniu, które Radio Maryja zamieściło na platformie YouTube słyszymy, jak o. Tadeusz Rydzyk cieszy się, że wreszcie możliwe było zorganizowanie pielgrzymki. – Matko Najświętsza, dziękujemy ci za wszystkich, którzy tu, mimo tej pandemii, przybyli. Którzy przestali się już wreszcie bać. Dziękujemy ci za wszystkich, którzy przychodzą na eucharystię w niedzielę i w zwykłe dni – powiedział ojciec Rydzyk.

To już kolejna taka wypowiedź

Słowa duchownego na temat pandemii to już kolejna wypowiedź wyrażająca wątpliwości względem obecnej sytuacji. Przypomnijmy, że podczas swoich audycji w Radiu Maryja, o. Rydzyk wielokrotnie podkreślał, że narzucone w kościołach obostrzenia powinny być jak najszybciej zdjęte. Zdaniem duchownego, transmisje mszy świętych w internecie to nie to samo, co eucharystia w kościele.

– Piekło się cieszy. Oni nam wmawiają różne rzeczy. Niektórzy duchowni się przestraszyli i pozamykali kościoły – żalił się o. Rydzyk podczas „Rozmów niedokończonych” na antenie Radia Maryja w lutym bieżącego roku. Duchowny przekonywał również, że choć zdrowie jest ważne, to dla katolika liczyć powinno się przede wszystkim „zdrowie duchowe”, gdyż katolik ma do dyspozycji życie wieczne.

Jak przypomina Onet, internetowa strona Radia Maryja w Chicago promowała książkę „Fałszywa pandemia”. Portal dodaje, że w książce przedstawiana jest teoria o tym, że pandemia koronawirusa została wykreowana i wirus nie istnieje – ani w Polsce ani w żadnym innym miejscu na świecie. Książka została wydana przez fundację założoną przez Grzegorza Brauna, posła Konfederacji.

