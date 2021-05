Ogromna dostawa szczepionek Pfizera. Do Polski przyjedzie 2,4 mln dawek

Prezes Kuczmierowski powiedział PAP, że na wtorek zaplanowane są dostawy szczepionek od AstraZeneca – 868 tys. sztuk oraz 237 tys. jednodawkowego preparatu firmy Johnson & Johnson. W przyszłą sobotę oczekiwany jest transport 250 tys. dawek szczepionki firmy Moderna. Taka też liczba szczepionek Moderny – 250 tys. 800 sztuk – dotarła w sobotę do składnicy RARS w Wąwale.

Możliwe przesunięcia drugiej dawki AstraZeneki

Jak zaznaczył Kuczmierowski, przyszłotygodniowa dostawa od AstraZeneca pierwotnie była planowana na poniedziałek, ale rano w sobotę firma poinformowała, że szczepionki trafią do Polski jednak we wtorek. – Oznacza to być może konieczność przesunięcia szczepień drugimi dawkami AstryZeneki dla części pacjentów, jednak od środy te szczepienia będą mogły być zrealizowane – zapewnił Kuczmierowski w rozmowie z PAP.

Cztery szczepionki w Polsce

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Johnson & Johnson jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Minister zdrowia od poniedziałku 17 maja dopuszcza, aby szczepienia preparatami firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca wykonywane były przy zachowaniu odstępu od 35 dni między dwiema dawkami. Odstęp ten ma wynosić maksymalnie 84 dni dla szczepionki AstraZeneki i 42 dni dla Pfizera i Moderny.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

