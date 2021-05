Rada Medyczna rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19 12-15 latków

Jest decyzja Rady Medycznej w sprawie szczepień przeciw COVID-19 nastolatków, które ukończyły 12. rok życia. We wpisie opublikowanym na profilu akcji #SzczepimySię prowadzonym przez Centrum Informacyjne Rządu napisano, że po posiedzeniu, które odbyło się 31 maja RM przy premierze rekomendowało szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12. do 15. roku życia preparatem Pfizera.

Prof. Horban: Szczepienia tej grupy wiekowej powinny ruszyć jak najszybciej

Prof. Horban w wywiadzie dla wp.pl przyznał, że szczepienia tej grupy wiekowej powinny ruszyć jak najszybciej, możliwe, że jeszcze w czerwcu. - Istniejący system punktów szczepień pozwala dołączyć każdą grupę, która jest potencjalnym kandydatem do szczepienia, w związku z tym dzieci takoż. Do rozważenia jest, czy nie zorganizować tych szczepień w szkole lub też w okolicy szkoły – powiedział profesor.

Zapytany, czy możliwe jest uruchomienie tego procesu do zakończenia roku szkolnego, odparł: myślę, że to jest realne. - Druga rzecz, to jeśli rodzice dbają o swoje dzieci, ale też o zdrowie babć i dziadków, to powinni dzieci zaszczepić" – dodał prof. Horban. Podkreślił, że rozsądnym pomysłem jest także szczepienie dzieci w wakacje. - Dobrze by było i pięknie, gdyby w każdej szkole była chociaż pielęgniarka i punkt szczepień – powiedział profesor.

Europejska Agencja Leków (EMA) w piątek 28 maja zatwierdziła wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat. EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

