NA ŻYWO: Konferencja rządu ws. szczepień dzieci poniżej 16. roku życia

28 maja Europejska Agencja Leków zatwierdziła wniosek, by rozszerzyć stosowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer/BioNTech na dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Dzieci w wieku 12-15 lat (te w wieku 16-17 lat już dopuszczono do szczepień) mają mieć podawaną szczepionkę Pfizer (innych preparatów jeszcze nie zatwierdziła EMA, niedawno Moderna ogłaszała, że jej szczepionka jest bezpieczna dla nastolatków) w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

31 maja Rada Medyczna, działająca przy KPRM, przyjęła rekomendację, by osoby od 12 do 15 roku życia szczepić właśnie preparatem Pfizera. We wtorek 1 czerwca w związku z tym rząd zwołał konferencję prasową z udziałem szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Zmiany dla dzieci 12-15 lat. Od 7 czerwca będą mogły być szczepione

W trakcie konferencji prasowej rząd poinformował, że od 7 czerwca 2021 roku ruszy rejestracja do szczepień dla dzieci powyżej 12. roku życia.

– Toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12 lat. Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań – mówił szef KPRM Michał Dworczyk. Jak zapowiedziano, na razie dzieci będą szczepione w dotychczasowych punktach. Później, we wrześniu, możliwe jest organizowanie szczepień w szkołach. – W trzecim tygodniu września, 13-17 września, ruszy akcja szczepień w szkołach – mówił minister edukacji Przemysław Czarnek.

[b]Krótkie podsumowanie kluczowych informacji:[/b]

Od 7 czerwca rozpoczną się szczepienia dzieci, które skończyły 12 lat;

1 czerwca w Polsce wystartował unijny certyfikat covidowy;

Szczepienie dzieci w szkołach będzie możliwe we wrześniu, na razie osoby w wieku 12-18 lat będą szczepione w powszechnych punktach szczepień itp.