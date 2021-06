NA ŻYWO: Konferencja rządu ws. szczepień dzieci poniżej 16. roku życia

12:51 Na konferencji pada pytanie: Czy szczepienia dzieci przeciw koronawirusowi będą obowiązkowe?



- W tej chwili nie ma takiej dyskusji, by szczepienia były obowiązkowe, dla którejkolwiek z grup wiekowych w Polsce. W żadnym z krajów UE nie ma obowiązku przyjmowania takich szczepień - mówi Michał Dworczyk i dodaje, że rząd dalej będzie prowadził profrekwencyjne działania w ramach programu szczepień. 12:50 Dziennikarka TVP Info dopytuje o korzyści z paszportu covidowego.



- To wystandaryzowana formuła, która obowiązuje w całej UE i będzie obowiązywała od 1 lipca (...), ale największą zaletą posiadania certyfikatu jest to, że przekraczając granicę nie musimy każdorazowo pokazywać testu, wystarczy pokazanie tego certyfikatu - odpowiada minister zdrowia. 12:49 Teraz pytania dziennikarzy do ministrów. 12:46 Minister zdrowia zapowiada, że do 25 czerwca opracowana zostanie możliwość "prezentowania" certyfikatu covidowego w aplikacji MojeIKP (odpowiednik Internetowego Konta Pacjenta, ale na urządzeniach mobilnych). 12:42 - Dzisiaj, 1 czerwca, Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych. To system stworzony przez Komisję Europejską, by móc ułatwić swobodne podróżowanie po UE w trakcie pandemii - mówi na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Wcześniej minister sam napomknął, że chce skorzystać z okazji i powiedzieć o innej, ważnej sprawie.



Niedzielski zaznacza, że Polska jest w grupie siedmiu krajów UE, które już nie testują certyfikatu, a z niego korzystają. - Od dziś państwo możecie korzystając ze swojego konta pacjenta pobrać certyfikat - mówi i dodaje, że taki dokument jest dostępny w wersji elektronicznej, ale można go również wydrukować. 12:41 W czerwcu ma ruszyć akcja informacyjna przeznaczona dla dzieci i rodziców, dotycząca oczywiście szczepień przeciwko koronawirusowi. 12:40 Minister edukacji Przemysław Czarnek opisuje, jak będą wyglądały szczepienia w szkołach już po wakacjach, czyli w nowym roku szkolnym 2021/2022. Najpierw w szkołach będą zbierane kwestionariusze wśród dzieci, trwać będą też ustalenia z dyrektorami szkół, czy to w placówkach mają powstać w punktach szczepień.



- W trzecim tygodniu września, 13-17 września, ruszy akcja szczepień w szkołach - zapewnia minister. 12:36 7 czerwca rozpocznie się w Polsce szczepienie uczniów od 12. roku życia.



Dzieci będą szczepiły się tak, jak wszyscy inni, czyli w punktach szczepień. - Na razie nie zaczniemy przed wakacjami szczepień w szkołach, zaczniemy je od września - mówi Dworczyk.



- Toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12 lat. Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań - dodaje szef KPRM. 12:35 Z lekkim opóźnieniem, ale ruszyła konferencja rządu. Głos jako pierwszy zabiera Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień. Dworczyk podsumowuje, że jak dotąd wykonano w Polsce ponad 20 mln szczepień z czego 13,7 mln to osoby, które przyjęły pierwszą dawkę. 12:30 O godz. 12.30 miała rozpocząć się konferencja rządu. Zapewne będzie trzeba poczekać jeszcze chwilę na pojawienie się ministrów. 12:17 Dotychczas w Polsce do szczepień przeciwko koronawirusowi dopuszczeni byli nastolatkowie w wieku 16-17 lat. Niepełnoletni są szczepieni preparatem firmy Pfizer, a niedawno zaczęto dopuszczać młodszych (12-15 lat) do szczepień. Podobne rekomendacje wydała niedawno Rada Medyczna działająca przy premierze.



Rada Medyczna rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19 12-15 latków 12:15 O godz. 12.30 rozpocznie się konferencja rządu w sprawie szczepień dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Na briefingu obecni mają być szef KPRM Michał Dworczyk, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz minister edukacji Przemysław Czarnek.



28 maja Europejska Agencja Leków zatwierdziła wniosek, by rozszerzyć stosowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer/BioNTech na dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Dzieci w wieku 12-15 lat (te w wieku 16-17 lat już dopuszczono do szczepień) mają mieć podawaną szczepionkę Pfizer (innych preparatów jeszcze nie zatwierdziła EMA, niedawno Moderna ogłaszała, że jej szczepionka jest bezpieczna dla nastolatków) w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

31 maja Rada Medyczna, działająca przy KPRM, przyjęła rekomendację, by osoby od 12 do 15 roku życia szczepić właśnie preparatem Pfizera. We wtorek 1 czerwca w związku z tym rząd zwołał konferencję prasową z udziałem szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.