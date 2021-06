Kiedy kolejne zmiany w obostrzeniach? Minister zapowiada dwa kluczowe terminy

Podczas wtorkowej konferencji prasowej, na której informowano o harmonogramie szczepień nastolatków poniżej 16. roku życia, pojawił się także wątek kolejnych zmian w obostrzeniach. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że 2 czerwca rząd przedstawi nowe informacje o luzowaniu obostrzeń. Z kolei 7 czerwca ma wspólnie z premierem zaprezentować rygory, które mają obowiązywać w trakcie wakacji.

– Jeżeli chodzi o obostrzenia, to jutro na konferencji przedstawimy dalsze kroki luzujące. To będzie informacja w perspektywie do 26 czerwca. W poniedziałek przedstawimy z panem premierem plan, który będzie obejmował całe wakacje – mówił.

Co „odmrożono” do tej pory?

Przypomnijmy, że ostatnie luzowanie obostrzeń miało miejsce 28-29 maja. Wówczas wprowadzono możliwość: spożywania posiłków we wnętrzach lokali gastronomicznych (maks. 50 proc. obłożenia i dystans między stolikami), organizowania imprez okolicznościowych wewnątrz (limit 50 osób plus osoby w pełni zaszczepione), a także otwarto kryte obiekty sportowe i baseny. Do szkoły wrócili również wszyscy uczniowie. Edukacja w szkole odbywa się w reżimie sanitarnym.

Wśród wciąż zamkniętych branż znajdują się m.in. kluby i dyskoteki. Luzowanie obostrzeń może także wciąż dotyczyć branż już „odmrożonych”, jednak z uwzględnieniem większego obłożenia w gastronomii, obiektach sportowych, czy kościołach. Minister Niedzielski sugerował także, że zamierza zarekomendować noszenie maseczek w pomieszczeniach jeszcze przez całe wakacje.

