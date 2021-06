RPO interweniuje ws. koncertów. „Dlaczego mecz oglądają tysiące, a koncert tylko 250 osób?”

Od 4 czerwca koncerty w Polsce mogą odbywać się pod kilkoma warunkami:

udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc,

w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19) oraz zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa,

zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Interwencja RPO: Konstytucja nie wprowadza rozróżnień dotyczących kultury

W przestrzeni publicznej pojawiają się jednak zarzuty, że ograniczenie liczby uczestników koncertu do 250 osób jest krzywdzące dla branży koncertowej. Pismo w tej sprawie do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk.

„Wnioskodawca wskazuje - jak wielu członków branży rozrywkowej w debacie publicznej - że »odmrożenie koncertów« w sposób umożliwiający udział na otwartym powietrzu maksymalnie 250 osób (z wyłączeniem osób zaszczepionych) jest nieproporcjonalne w porównaniu z możliwością udziału w innych wydarzeniach, w tym sportowych »na żywo«, a odbywających się w zamkniętych przestrzeniach” – czytamy w piśmie. „Opisane w rozporządzeniu ograniczenia liczby miejsc udostępnianych publiczności nie stosuje się do dwóch meczów kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn 1 i 8 czerwca. W praktyce oznacza to, że na Stadionie Narodowym ok. 20 tysięcy osób będzie mogło obejrzeć mecz na żywo” – dodano .

Zastępca RPO wskazuje też, że taka regulacja spowoduje, że wiele koncertów w przestrzeniach otwartych się nie odbędzie, „gdyż kwota z zakupu biletów nie pokryje kosztów organizacji koncertu” . „Ta dysproporcja powoduje niezrozumienie widzów i artystów” – podkreslono w piśmie .

„Niezrozumiałe jest wprowadzenie ograniczenia udziału do 250 osób w wydarzeniach na otwartej przestrzeni, podczas gdy w niektórych wydarzeniach w zamkniętych pomieszczeniach w praktyce weźmie udział więcej osób (połowa widowni, 1 osoba na 15 m kw.)” – uzasadnia swoją wątpliwość RPO. „Tymczasem art. 73 Konstytucji, gwarantujący obywatelom wolność korzystania z dóbr kultury, nie wprowadza rozróżnień dotyczących poszczególnych rodzajów dóbr kultury. Ponadto art. 6 Konstytucji nakłada na państwo obowiązek stwarzania warunków do upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury” – dodano.