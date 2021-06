Kult wydał oświadczenie ws. koncertów bez niezaszczepionych. Dr Grzesiowski: Niefortunne

Kult wydał mocne oświadczenie, w którym stwierdza, że jeśli wejdzie w życie pomysł, by na koncerty wchodziły jedynie osoby zaszczepione, zespół nie będzie brał udziału w takich wydarzeniach. – Panów z Kultu zapraszam na szkolenie. Może zrozumieją, co to jest apartheid. Rozmawiamy o bezpieczeństwie i o tym, aby koncert nie skończył się w szpitalu – odpowiedział muzykom dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.

Przypomnijmy, że zespół Kult wydał oświadczenie po tym, jak w przestrzeni publicznej pojawiły się pomysły, by branża koncertowa działała na nowych zasadach. Wedle pomysłu, na koncerty mieliby być wpuszczani jedyni ci, którzy zaszczepili się przeciwko koronawirusowi. Do pogłosek szybko odniósł się właśnie Kult. „W związku z tym, że zaczynają pojawiać się pogłoski o koncertach i festiwalach przeznaczonych tylko dla zaszczepionych, chcemy opublikować w tym miejscu naszą decyzję. Grupa KULT nie bierze udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni. Apartheidowi mówimy zdecydowanie NIE. CHCEMY ŁĄCZYĆ, A NIE DZIELIĆ” – głosi oświadczenie. Dr Grzesiowski: To bardzo niefortunne słowa – Panów z Kultu zapraszam na szkolenie. Może zrozumieją, co to jest apartheid – skomentował oświadczenie w „Gościu Wydarzeń” dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19. Jak dodał, wypowiedź o takiej treści jest jego zdaniem „bardzo niefortunna”. – Zasady jak na weselach: zaszczepieni mogą być zwolnieni z pewnych ograniczeń, a osoby, które nie przyjęły preparatu, muszą mieć test albo maseczkę – podzielił się swoim pomysłem na tę kwestię. Czytaj też:

