Kuczmierowski: Szczepienia pierwszą dawką AstraZeneki wstrzymane

Problemy z dostawami AstraZeneki trwają od wielu tygodni. Podpisane przez Unię Europejską umowy z brytyjsko-szwedzkim koncernem przewidywało, że przez cały 2021 rok będzie dostarczonych 300 milionów dawek z opcją na kolejne 100 milionów. Producent nie wywiązał się jednak ze zobowiązań – w pierwszym kwartale 2021 roku do państw członkowskich trafiło zaledwie 30 mln dawek. Chociaż w kolejnych tygodniach stopniowo zwiększano liczbę dawek, Bruksela nadal nie jest zadowolona z osiąganego poziomu dostaw, dlatego też UE pozwała koncern za opóźnienia w dostawach.

Dlaczego wstrzymano szczepienia pierwszą dawką AstraZeneki?

Problemy z dostawami AstraZeneki nie ominęły także Polski. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych powiedział Wirtualnej Polsce, że szczepienia pierwszą dawką preparatu zostały wstrzymane. – Z racji tego, że AstraZeneca była w swoich dostawach nieregularna i nieprzewidywalna, a to powodowało dużo zamieszania z przepisywaniem na nowe terminy osób zapisanych na szczepienie Astrą, a także dlatego, że chcieliśmy mieć pewność, że będziemy mieli szczepionki na drugie dawki, wstrzymaliśmy szczepienia pierwszą dawką AstraZeneki – powiedział.

– Wszystko, co dostajemy, przeznaczamy na drugie dawki. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy ok. 800 tys. dawek. W tym tygodniu otrzymamy ok. 250 tys. Jesteśmy przygotowani, że będziemy realizować szczepienia tak, by dla nikogo nie zabrakło – zapewnił Michał Kuczmierowski.

Rekordowe wyniki liczby odbytych szczepień

Jednocześnie prezs RARS podkreślił, że decyzja odnośnie AstraZeneki nie wpłynie w żaden sposób na wysokie tempo szczepień. – Z tygodnia na tydzień mamy rekordowe wyniki liczby odbytych szczepień. W ubiegłym tygodniu wyniósł on ok. 620 tysięcy szczepień jednego dnia. Bardzo dobre są również statystyki weekendowe. Jeśli chodzi o wartości liczbowe, to mam wrażenie, że jesteśmy w bardzo efektywnym momencie systemu szczepień – zaznaczył.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce

Do tej pory w Polsce wykonano ponad 22 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 8,2 mln osób. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 19 327 dawek. Zgłoszono 10 204 niepożądane odczyny poszczepienne, w zdecydowanej większości bardzo lekkie. W tym tygodniu do Polski trafi ponad 2,5 mln dawek: 2,1 mln Pfizera, po 250 tys. AstraZeneki i Moderny i około 110 tys. dawek Johnson & Johnson.

