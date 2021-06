Ile osób może brać udział w koncertach? Rząd poluzuje limity

Podczas konferencji prasowej w czwartek 10 czerwca Adam Niedzielski i Mateusz Morawiecki przedstawili harmonogram luzowania kolejnych obostrzeń. Rząd tłumaczył, że chce przedstawić terminarz z wyprzedzeniem, aby umożliwić Polakom zaplanowanie wakacji. Na zniesienie obostrzeń zdecydowano się również w związku z postępami w Narodowym Programie Szczepień (do tej pory wykonano ponad 22 mln zastrzyków), a także poprawiającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju. – Jeden z podstawowych parametrów obserwowanych w toku pandemii, czyli liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców, zredukowany został do jednego przypadku w skali kraju na 100 tys. To dosyć symboliczne – mówił w TVP Info minister zdrowia.

Rząd zastanawiał się czy zwiększyć wprost limity osób (procentowo lub liczbowo) czy też rozszerzyć funkcjonowanie zasady, że osoby zaszczepione dwiema dawkami (lub jedną w przypadku preparatu Johnson&Johnson) nie wliczają się do obowiązujących limitów.

Ile osób będzie mogło uczestniczyć w koncertach?

Od 4 czerwca w koncertach na powietrzu mogło brać udział nie więcej niż 250 osób, które nie są zaszczepione lub organizator mógł udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, jednak całościowo mogło być zajęte nie więcej niż 50 proc. miejsc. Podobna zasada obowiązywała w przypadku koncertów w pomieszczeniach zamkniętych.

Branża koncertowa apelowała o poluzowanie obowiązujących obostrzeń. Przedstawiciele rządu zadeklarowali, że od 26 czerwca w koncertach na powietrzu będzie mogło uczestniczyć 75 proc. osób. Jest też dobra wiadomość dla właścicieli klubów i dyskotek. Te będą się otwierać również od 26 czerwca, a limit obowiązujący będzie wynosił 150 osób.

Warto dodać, że do limitów nie będą wliczane osoby zaszczepione.



Zgodnie z zapowiedziami rządu zmiany wchodzące w życie od 26 czerwca mają obowiązywać przez lipiec i sierpień. Niewykluczone jednak, że będą wprowadzane do nich dalsze modyfikacje, jeżeli np. wzrośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem.



