Poluzowanie obostrzeń w hotelach. Rząd przedstawił szczegóły

10 czerwca Adam Niedzielski i Mateusz Morawiecki przedstawili harmonogram luzowania kolejnych obostrzeń. Rząd chciał wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polaków, którzy chcą zaplanować wakacyjne wyjazdy. W związku z postępami w Narodowym Programie Szczepień (do tej pory wykonano ponad 22 mln zastrzyków), a także poprawiającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju podjęto decyzję o luzowaniu kolejnych obostrzeń. Dotyczy to również branży hotelarskiej.

Hotele - ile osób może przebywać?

Do tej pory hotele mogły świadczyć usługi w ograniczonym zakresie. Dopuszczalne było zapełnienie nie więcej niż 50 proc. dostępnych miejsc. Ponadto, hotelowe restauracje mogły przyjmować maksymalnie 50 proc. gości (miejsca siedzące). Do tych limitów nie wliczano osób zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki lub jedną w przypadku preparatu Johnson&Johnson), co znacząco poprawiło sytuację w branży.

Teraz rząd poszedł o krok dalej. Od 26 czerwca właściciele hoteli będą mogli przyjmować do 75 proc. możliwej liczby gości. To szczególnie ważna informacja w kontekście zbliżających się wakacji. Portale branżowe donosiły, że przy obecnie obowiązujących limitach w wielu miejscowościach turystycznych nad morzem czy w górach praktycznie nie ma już wolnych miejsc w lipcu i sierpniu.

Osoby zaszczepione nie będą wliczane do limitów.

Zgodnie z zapowiedziami rządu zmiany wchodzące w życie od 26 czerwca mają obowiązywać przez lipiec i sierpień. Niewykluczone jednak, że będą wprowadzane do nich dalsze modyfikacje, jeżeli np. wzrośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem.

