„Punkt szczepień COVID-19 blisko mnie”. Google Doodle pokazuje, gdzie się zaszczepić

Google Doodle, czyli grafiki specjalnie przygotowane dla użytkowników, nie są niczym nowym. Nowa jest za to opcja, którą możemy testować już od wtorku 22 czerwca. Google promuje w ten sposób akcję szczepień i wychodzi naprzeciw osób, które chciałyby przyjąć szczepionkę przeciwko koronawirusowi.

Po kliknięciu w graficzne hasło „Google”, zostajemy przekierowani do strony z frazą „Punkt szczepień COVID-19 blisko mnie”. Wówczas przeglądarka lokalizuje nasze miejsce pobytu i pokazuje nam punkty szczepień, które są najbliżej nas. Obok znajduje się również mapka, która pokazuje, jak idą szczepienia w naszym kraju.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce

Przypomnijmy, że pierwszą i drugą dawkę lub jednoskładnikową szczepionkę przyjęło w naszym kraju już ponad 11 milionów ludzi. Wszystkich zastrzyków (czyli także tych osób, które przyjęły dopiero pierwszą dawkę) wykonano z kolei już sporo ponad 26 mln.

Dwuskładnikowe szczepionki przeciw COVID-19 to produkty firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Szczepionki Johnson & Johnson podaje się z kolei jednoskładnikowo, co oznacza, że do pełnego zaszczepienia wystarczy jeden zastrzyk.

