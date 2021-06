Kwarantanna po powrocie do kraju. Rząd rozszerza listę państw

Waldemar Kraska poinformował, że od północy 24 czerwca zostaną rozszerzone zasady dotyczące kwarantanny po powrocie do Polski spoza strefy Schengen. Każdy podrożny będzie musiał odbyć 10-dniową kwarantannę. We wtorek 22 czerwca w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie wprowadzające dla podróżnych przybywających do Polski z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązkową 7-dniową kwarantannę.

– Uruchomiliśmy system monitorowania mutacji koronawirusa. – W Polsce przybywa nowych wariantów koronawirusa. Wprowadzenie kwarantanny dla przyjeżdżających z zagranicy podyktowane jest tym, abyśmy uchronili Polaków przed nowymi mutacjami – tłumaczył wiceminister zdrowia. Polityk zaznaczył, że w przypadku podróży spoza strefy Schengen nie będzie możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski. Taka możliwość pojawi się dopiero po siedmiu dniach.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen:

podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu PCR lub antygenowego na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy

rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy

podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen:

każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę

z kwarantanny nie będzie zwalniać test PCR lub antygenowy wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba

podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny

test zwalniający z kwarantanny można także wykonać po przylocie na terenie lotniska, przed odprawą graniczną

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy?

Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po przyjęciu drugiej dawki szczepionki Pfizer, AstraZeneca oraz Moderna lub jednej dawki szczepionki Johnson&Johnson.

Kwarantanna nie będzie obowiązywała także dzieci do 12. roku życia, podróżujących pod opieką dorosłych.

