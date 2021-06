„DGP”: Polacy otrzymają trzecią dawkę szczepionki. Rząd prowadzi negocjacje

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że polskie władze szykują się na zakup trzecich dawek szczepionek przeciw COVID-19. Medialne doniesienia potwierdził szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, a także członek Europejskiej Agencji Leków. – Trwają negocjacje. Ale na pewno Polska zagwarantuje dla każdej osoby po jednej dawce – podkreślił Grzegorz Cessak.

Koronawirus. Kiedy trzecia dawka szczepionki?

Rząd chce zakupić kolejne dawki szczepionek, aby można było uruchomić szczepienia uzupełniające w przypadku pojawienia się kolejnych groźnych mutacji koronawirusa. – Immunolodzy zaznaczają, że obserwują dynamikę spadku przeciwciał. Więc pojawia się obawa, że spadną one do takiego poziomu, który jest niewystarczający, by nasz organizm odpowiedział na tyle skutecznie, aby ochronić się przed chorobą. Wtedy dawka przypominająca będzie konieczna – tłumaczył Grzegorz Cessak.

Wcześniej agencja Reutera informowała, że na początku lipca WHO m wydać zalecenie, zgodnie z którym osobom z grup najbardziej narażonych na zachorowanie oraz ciężki przebieg COVID-19 szczepionka miałaby być podawana co roku.

Koronawirus. Ilu Polaków jest zaszczepionych?

Według najnowszych danych, w Polsce wykonano dotąd dokładnie 28 354 710 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 12 612 947 osób. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 956 dawek. Zgłoszono 12 116 niepożądane odczyny poszczepienne, w zdecydowanej większości bardzo lekkie np. ból ramienia.

