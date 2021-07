Rusza loteria szczepionkowa. Jak wziąć w niej udział i co jest do wygrania?

Wszystkie osoby, które wezmą udział w losowaniu, będą miały cztery szanse na wygraną. Nagrody będzie można wygrać w różnych odcinkach czasowych – dzienne, tygodniowe, miesięczne, a także ta ostateczna – nagroda główna. W losowaniach dziennych do wygrania są nagrody w wysokości 200 zł (co 500. osoba) i 500 zł (co 2000. osoba). Co tydzień będzie można zgarnąć 60 nagród w wysokości 50 tys. zł i ponad 700 hulajnóg elektrycznych. Losowania będą się odbywały w każdą środę. Co miesiąc wylosujemy z kolei po 100 tys. zł i samochód dla dwóch osób.

Loteria zakończy się 30 września i obejmie całą Polskę. 6 października będzie miało miejsce losowanie finałowe – 1 mln zł i dwa samochody osobowe Toyota C-HR. Loteria jest realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa.

Jak wziąć udział w losowaniu?

By zostać uczestnikiem zabawy należy spełnić kilka warunków. Pierwszy to ukończone 18 lat. Drugi to kompletna procedura zaszczepienia – jedną dawką w przypadku preparatu jednodawkowego i dwoma dawkami w przypadku pozostałych szczepionek. Osoby, które już są zaszczepione, muszą wyrazić zgodę na wzięcie udziału w loterii do 30 września.

By zapisać się do udziału w loterii, dzwonimy na bezpłatną infolinię 989 lub wchodzimy na stronę pacjent.gov.pl na swoim IKP, albo wysyłamy SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333. Możemy również pójść do pobliskiego punktu szczepień i zgłosić chęć udziału. Informacja o wygranej przyjdzie do nas SMS-em.

