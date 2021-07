Prof. Simon wieszczy dalszy ciąg pandemii: Za chwilę będziemy mieli ypsilon, gamma i tak dalej

Krzysztof Simon przyznaje, że ciężko jest mu przejść do porządku dziennego nad licznymi w internecie głosami koronasceptyków. – Ja zupełnie tego nie rozumiem jako obywatel. Część ludzi jest tak sfanatyzowanych, agresywnych, że namawia innych, żeby się nie szczepili. Jeśli nie zaszczepimy większości populacji, nie damy rady, nie pozbędziemy się tej pandemii – tłumaczył.

Lekarz dodawał, że mutacja delta tylko kolejna z wielu odmian tego samego wirusa z Wuhan. – Za chwilę będziemy mieli ypsilon, gamma i tak dalej. To są wirusy, które, one immanentnie ewoluują. Wirus staje się bardziej zaraźliwy, bo mniej jest osób do zakażenia – mówił. Podkreślał, że pandemia skończyłaby się wtedy, gdyby wszyscy zdecydowali się po prostu zaszczepić.

Simon zgadza się z Kaczyńskim - wskazuje na rosyjską propagandę

– Musze się zgodzić z Jarosławem Kaczyńskim, że ma całkowitą rację – to ogromny nacisk mediów ze wschodu, które dezorganizują nasze państwo i usiłują je ośmieszać – mówił, tłumacząc sceptycyzm Polaków wobec programu szczepień. Dodawał do tego jeszcze upadek autorytetów i ogólną nieufność do polityków.

Simon za kwarantanną dla wszystkich wracających z Wielkiej Brytanii

Simon przekonywał, że konieczna jest kwarantanna dla Polaków przybywających z Wielkiej Brytanii. – Już sobie zafundowaliśmy na wiosnę to, kiedy wracali z UK z wariantem brytyjskim. To się zakończyło katastrofą, zupełną zapaścią służby zdrowia – przypomniał, mając na myśli trzecią falę koronawirusa w Polsce. Przyznał, że obowiązkowo zaszczepiłby też wszystkie osoby powyżej 80. roku życia, pracowników służby zdrowia i ewentualnie także nauczycieli.

