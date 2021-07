Jednak bez kwarantanny dla zaszczepionych. Rząd nagle zmienił zdanie

RMF FM ustaliło, że rząd wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu. Władze chciały, aby każda osoba w Polsce, która miała kontakt z osobą zakażoną wariantem Delta koronawirusa, była obejmowana kwarantanną.

5 lipca rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz ogłosił, że w Polsce odnotowano 113 przypadków wariantu Delta koronawirusa. Poinformował też, że sanepid zapobiegawczo kieruje wszystkich z kontaktu z osobą zakażoną wariantem Delta na kwarantannę, bez względu na to, czy ta osoba jest zaszczepiona.

Kwarantanna mimo zaszczepienia? RMF FM: Rząd się wycofuje

Zaledwie dzień po tych deklaracjach rzecznika resortu zdrowia RMF FM ustaliło, że rząd wycofuje się z tego kontrowersyjnego pomysłu. Jak wylicza rozgłośnia, przede wszystkim władze uznały, że takie działania mogłyby zniechęcać ludzi do szczepienia się przeciwko COVID-19.

„Część osób mogłaby dojść do wniosku: po co się szczepić, skoro i tak nie uchroni to przed kwarantanną. (...). Do tego skala problemu nie jest duża. Na razie – jak ustaliliśmy – w całej Polsce wśród prawie 14 milionów zaszczepionych pojawiły się tylko trzy (przypadki wariantu Delta – red.)” – czytamy na stronach radia.

Ministerstwo Zdrowia – co potwierdził RMF FM rzecznik resortu – zdecyduje się teraz na inną taktykę. Od 6 lipca wszystkie osoby zaszczepione, które miały kontakt z osobami zakażonymi wariantem Delta, zostaną jedynie objęte „nadzorem telefonicznym”.