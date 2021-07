Szczepienie chroni przed zgonem na COVID-19. Niedzielski podał szczegółowe dane

– Nikt z nas nie jest alfą i omegą, ale musimy szykować się na różne scenariusze. Dzisiaj mamy dużo mniej zachorowań i zgonów, ale ten czas może być odwrócony. Zastanawiałem się, czy to jest sytuacja dobra, że jesteśmy uśpieni tym niskim poziomem zakażeń w porównaniu do tego, co było jeszcze 2-3 miesiące temu. Musimy zachować czujność – apelował szef rządu.

Morawiecki: Rząd utrzyma szpitale tymczasowe

Morawiecki poinformował, że nadal zostanie utrzymana infrastruktura szpitalna (w tym część szpitali tymczasowych), która w razie przyrostu zachorowań na COVID-19 będzie mogła zostać wykorzystana. – Jako obywatele powinniśmy się przede wszystkim szczepić. Szczepionek jest wystarczająco dużo dla wszystkich chętnych – podkreślił.

Na ile szczepionki chronią przed zgonem na COVID-19?

Premier przytoczył dane z USA, z których wynika, że 99 proc. zgonów z powodu COVID-19 dotyczy osób, które nie są zaszczepione. Podobne wskaźniki pojawiły się także w Holandii. W przypadku Polski szczepienia także chronią przed hospitalizacją i zgonami. Adam Niedzielski poinformował, że w naszym kraju wskaźnik ten wynosi 98,8 proc. (0,2 proc. zgonów osób z COVID-19 to przypadki, gdy są to osoby zaszczepione, 98,8 proc. to niezaszczepieni).

Koronawirus. Będzie czwarta fala?

– Analizując podstawowe informacje i wyniki prognoz instytutów, z którymi ściśle współpracujemy kreśli się pewien obraz najbliżej przyszłości. Wydaje się, że większość tych prognoz zgadza się z tym, że na przełomie września, października, listopada możemy mieć do czynienia z ponownym przyspieszeniem zakażeń i trzeba traktować to jako najbardziej prawdopodobny scenariusz – mówił minister zdrowia.

– Jeżeli parametr wyszczepienia będzie stosunkowo wysoki na jesieni, apogeum fali zachorowań będzie stosunkowo niskie, bo mówimy o przedziałach tysiąc, dwa tysiące zakażeń. Natomiast jeśli parametry immunizacji będą zdecydowanie gorsze, to w najczarniejszym scenariuszu mówimy o blisko 15 tys. zakażeń – dodał Adam Niedzielski.

