500 zł za szczepienie? „Fakt” o nowym pomyśle rządu

Jak wynika z najnowszych danych (na 8 lipca 2021 r.) w Polsce wykonano 30 739 367 szczepień, z czego pierwszą dawką zaszczepiło się 17 254 158 osób, a w pełni zaszczepionych jest 14 511 120 osób. Osoby w pełni zaszczepione to te, które przyjęły dwie dawki preparatu lub jednodawkową szczepionkę J&J.

Problemem jest jednak hamująca liczba nowych chętnych do przyjmowania szczepionek. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez „Fakt”, rząd znalazł sposób, by zachęcić część Polaków do szczepień.

Zaszczepisz się? Dostaniesz 500 zł

„Fakt” ustalił, że w rządzie toczą się dyskusje nad wprowadzeniem finansowej zachęty, wzorując się na pomyśle z Grecji. W Grecji od 15 lipca każda osoba w wieku 18-26 lat, która przyjmie szczepionkę, otrzyma 150 euro.

W rządzie ma być aktualnie rozważana podobna inicjatywa. Polska wersja miałaby być skierowana do osób w wieku 18-25 lat po okazaniu przez nie legitymacji szkolnej lub studenckiej. Po zaszczepieniu takie osoby otrzymywałyby z kolei 500 zł – nie wiadomo jednak czy w formie gotówki czy bonu na wskazane cele.

