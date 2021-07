Skandaliczne słowa Rzecznika Praw Dziecka. „Szczepienia na dzieciach to eksperyment”

Na ostatnim posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu poruszono kwestię szczepień przeciw COVID-19. W skład zespołu wchodzi łącznie siedmioro posłów m.in. Anna Maria Siarkowska, a także Małgorzata Janowska, Janusz Kowalski oraz Zbigniew Girzyński. Na obradach gościnnie pojawił się Rzecznik Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak stwierdził, że do jego biura trafiły setki zgłoszeń dotyczące szczepień. Podkreślił, że ścierają się bardzo różne poglądy – w niektórych przypadkach rodzice chcą szczepić dziecko, a ono nie chce, ale również są historie, że dziecko chce się zaszczepić, a rodzice nie wyrażają zgody.

– Mogę postawić pytanie, bo nie znam na nie jeszcze odpowiedzi, dzisiaj za państwa pośrednictwem: czy jest prawnie dopuszczalne eksperymentowanie, bo de facto jesteśmy w okresie eksperymentu, eksperymentowanie z udziałem dzieci? – zastanawiał się Rzecznik Praw Dziecka.

Warto przypomnieć, że jeszcze w czerwcu Mikołaj Pawlak prosił, aby zaufać specjalistom w sprawie szczepień, ponieważ pandemia zagraża życiu wszystkich ludzi na całym świecie.

Prof. Horban: Nikt nie robi eksperymentu na dzieciach

Słowa Mikołaja Pawlaka oburzyły prof. Andrzeja Horbana. – Jeżeli jest coś zarejestrowane, to stosowanie tego czegoś na pacjentach, dla których to jest zarejestrowane, nie jest już eksperymentem. W przypadku szczepionek nie można mówić o eksperymentach, ale o badaniach klinicznych – tłumaczył główny doradca premiera do spraw COVID-19.

– Mamy do czynienia z epidemią, która jest dość unikalna i mamy do wyboru dwie rzeczy: albo nie będziemy robili nic i pozwolimy na swobodny rozwój epidemii, albo będziemy coś robili i zmniejszymy ryzyko epidemii dla ludzi – tłumaczył dodając, że ryzyko zachorowania u dzieci na ciężką postać COVID-19 to ok. 1 proc., a więc w szpitalach może wylądować nawet kilkadziesiąt tysięcy dzieci.

Prof. Horban: Nikt nie pracuje dla Pfizera

Prof. Horban wielokrotnie powtórzył, że szczepienia nie są eksperymentem, a lekarze i specjaliści nie pracują dla firmy Pfizer. – Nikt nie robi eksperymentów na dzieciach i nie pracuje na rzecz firmy Pfizer. Każda firma, która jest i chce przeprowadzać tego typu badania, jeżeli są to badania uzasadnione medycznie i bezpieczne, może je przeprowadzać, to uczestnictwo też jest dobrowolne – podsumował.

Promowane przez antyszczepionkowców tezy o eksperymentach medycznych nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości i były wielokrotnie dementowane przez lekarzy, a także Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.

